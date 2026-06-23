世界杯观赛反诈预警！温州反诈联合温州体彩发布重要提醒

温州防诈骗 2026-06-23 09:58:35

2026年美加墨世界杯战火正酣，球迷们熬夜看球、聊赛事、追球星，热情持续升温。然而，在你为进球欢呼的同时，诈骗分子也早已“排好阵型”，盯上的不是精彩进球，而是你口袋里的血汗钱，观赛热情再高涨，反诈防线不能松！请收下这份世界杯观赛防骗指南。

警惕四大骗局

一、网络赌球骗局

“内幕消息”“稳赚不赔”——这些听起来诱人的字眼，往往是骗局的开始。每逢世界杯，网络上就会冒出大量以世界杯为噱头的非法博彩网站和赌球APP。套路高度相似：初期让你小额获利并顺利提现，博取信任后诱导你不断加码；当你投入大额资金后，平台便以“系统维护”“账户异常”等理由拒绝提现，最终直接关闭平台卷款跑路。

二、赛事预测诈骗

世界杯期间，各类“大神”“内部知情人士”集中涌现。他们通过晒战绩、发截图包装专业人设，以“免费预测”“低价试单”为诱饵吸引关注，待建立信任后再推销所谓的会员服务、内幕消息，收取费用后便敷衍应付甚至直接失联。

三、虚假中奖诈骗

“恭喜您被抽为世界杯幸运观众”“免费领取球星签名球衣”——世界杯期间，这类短信、邮件很可能突然出现在你的手机或邮箱里。一旦你点击链接，就会被引导至虚假兑奖页面，随后以“缴纳税费”“支付运费”等名义要求转账。

四、票务与周边产品诈骗

世界杯门票往往一票难求，不法分子便搭建假冒购票网站或谎称有“内部渠道”“低价门票”，诱导受害人脱离正规交易平台私下转账，收钱后便拉黑失联。与此同时，各类打着“官方纪念币”“球星签名周边”旗号的虚假收藏品也在社交平台大量涌现，实为粗制滥造的仿冒品。

典型案例

2026年6月12日，温州市民顾女士在家中刷抖音时，被一陌生账号关注并拉入名为“彩票讨论群”的抖音群聊。群内消息频繁，多名成员晒出中奖截图，声称跟随群内“老师”投注获利，群内气氛异常活跃。在“客服”引导下，顾女士下载了一款投注软件，对方宣称只需完成五次注资任务，即可进入“彩票精准群”获取内部中奖号码，稳赚不赔。

顾女士信以为真，先后五次向指定账户转账，累计达16万元。任务完成后，对方却以APP账户“信誉积分”不足为由拒绝提现，并要求继续注资。此时顾女士方察觉受骗，随即报警。

温州反诈联合温州体彩提醒广大球迷：

1、不轻信任何“稳赚球赛、内部预测”消息，不点击陌生投注链接、不下载非正规赌博APP；

2、不添加陌生球赛荐股、荐彩微信群，不向私人账户转账用于赛事投注；

3、购彩只去线下体彩实体店，理性购彩、量力而行，践行责任彩票理念；

4、一旦遭遇赌球诈骗、财产受损，保留聊天、转账、平台截图，第一时间拨打110报警。

世界杯只有一个冠军，但骗子盯上的是每一位放松警惕的人。快乐看球，理性观赛，别让世界杯变成“世界悲”！

本文转自：温州新闻网 66wz.com