“甘南景区免票”是假消息（2026·06·23）

全国网络辟谣 2026-06-23 16:59:30

辟 谣 “甘南景区免票”是假消息

详情：近期，多家网络平台涌现大量冒用官方名义发布的涉甘南景区旅游营销不实信息，称“甘南发布重要通知，甘南全部景区免门票”“30至75岁游客统一享受免票政策”等，虚构官方文旅优惠政策，诱导游客消费。甘肃省甘南藏族自治州文化广电和旅游局郑重声明，网传“全州景区免票”相关传言均为虚假内容。“6月17日至7月31日、8月31日免票”等时限及配套优惠政策，均系部分旅行社、自媒体账号凭空杜撰。此类捆绑虚假免票时限的营销内容以博取流量为目的，误导群众。所谓“7天6晚单人999元”“买一送一”等远低于合理成本的旅游产品，普遍暗藏强制购物、增设自费项目、食宿标准缩水等消费陷阱。对此，甘南州文旅局已联合多部门开展核查处置。（来源：“甘肃网络举报”微信公众号）

辟 谣 “新疆喀什要建地铁”系谣言

详情：近日，有网民发布消息称“喀什市域1号线南延段前期研究已启动”，引发关注。经属地发改部门核实，新疆喀什目前暂未编制、批复市域轨道交通相关建设规划，不存在线路方案取舍、规划删减等情况，喀什市发改委从未开展过该类轨道项目前期论证工作。当地网信部门提醒广大网民，获取信息请认准官方渠道与权威部门发布内容，切勿轻信、转发来源不明的不实信息。（来源：“新疆喀什网络举报”微信公众号）

科 普 填报志愿时考生和家长要注意哪些？

详情：高考成绩将于近日陆续公布，考生填报志愿应结合个人兴趣特长与长期发展规划。考生和家长需重点把握以下关键环节：

一是吃透招生政策，明晰投档录取规则。充分弄懂平行志愿投档逻辑，认清不服从专业调剂、跨类别兼报存在的各类风险；普通类、艺术类、体育类批次录取规则各不相同，军校、公费师范生等特殊类型招生还需完成政审、体检、面试等环节，务必对照自身报考类别核对全部报考条件。

二是考生要结合自身的兴趣、爱好来选专业，不要跟风，也不要盲从。

三是科学有序排布志愿。平行志愿按照填报顺序依次检索投档，应将意向最高的院校专业置于前列；历年录取分数线、位次仅作参考，每年招生计划、考生分数分布均会发生变动，需在志愿列表末尾预留充足保底志愿，有效规避滑档风险。（来源：“新华社”微信公众号）

通 报 河南网警依法查处编造传播“毁粮卖青”“麦田人为投毒”等涉农网络谣言案

详情：当前正值“三夏”生产关键阶段，各地抢抓农时开展夏收作业，全力确保夏粮颗粒归仓。部分不法网民为博取流量、吸粉涨粉，在网络平台摆拍虚假场景、编造不实内容并对外发布各类涉农谣言，误导社会公众、制造群众焦虑，扰乱正常农业生产秩序，触碰法律红线。近期，河南公安网安部门快速出击，依法查办多起涉农网络造谣案件，全力守护清朗网络空间、稳定农业生产大局。经查，网民祁某、刘某甲、周某、吴某、张某、侯某、刘某乙、王某、马某等人，先后发布涉及安阳、商丘、周口、济源等地“毁粮卖青”“麦田人为投毒”“麦田流血水”等多条涉农不实信息，内容大范围传播扩散，造成不良社会影响。目前，属地公安机关已对上述涉案人员依法作出行政处罚。（来源：“公安部网安局”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com