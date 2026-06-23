健康真相NO.711丨连续喝了一年“偏方”，男子皮肤溃烂，多处癌变

都市快报、新闻坊 2026-06-23 17:09:34

浙江的李先生今年32岁，18岁那年，他被反复发作的牛皮癣困扰，轻信民间偏方中药能彻底根治，坚持喝了一年多的“神秘中药”。当时他身体并没有明显不适，便放松了警惕。随着时间推移，李先生的手掌、脚掌长出大小不一的丘疹状角化物，摸起来坚硬粗糙，全身皮肤出现暗沉斑驳、深浅不均的色素沉着。他以为本以为是皮肤干燥，皮癣加重就放松了警惕，直到最近到医院一查，被确诊为慢性砷中毒。殊不知那剂喝了二十年治癣中药偏方，竟成为困扰他的“毒药”！

浙江36岁张先生的情况更严重。他在10岁左右被确诊白癜风。心急之下，家人也是用搜罗来的民间偏方，让他连续服药一年。服药后不久，全身皮肤莫名发黑，陆续长出棕褐色斑点。十余年间，他手掌、脚掌长出密密麻麻、大小不等的斑点，皮肤粗糙干裂如同老树皮，触感坚硬僵硬。

一年前，张先生下肢皮肤开始出现反复溃烂、破溃，伤口久久难以愈合，在当地医院检查后，被确诊为多部位皮肤原位鳞癌。

医生高度怀疑与他服用不正规中药相关，建议张先生进一步排查。于是，张先生赶往浙江省中西医结合医院（杭州市红十字会医院）职业病科就诊，最终确诊为慢性砷中毒。

浙江省中西医结合医院（杭州市红十字会医院）职业病科主任医师李国辉表示，这两位病人是典型的掌跖砷角化特征表现，以及多年前长期口服不明偏方中药的既往病史，综合检查后都确诊为慢性砷中毒。”

砷中毒比你想象中更危险

砷在人体内半衰期极长，属于蓄积性毒性物质。长期低剂量摄入含砷偏方后，砷成分不会快速代谢排出，而是持续沉积、蓄积在皮肤、肝脏、肾脏、肺部等全身多个器官组织中。即便时隔二十余年，后期血砷、尿砷检测指标已恢复正常水平，但砷对人体造成的器质性损伤完全不可逆，损伤会持续进展、不断加重，最可怕的是会逐步诱发全身多部位癌变，甚至危及生命。

皮肤出现这三大表现

一定要马上就医

砷角化病是慢性砷中毒最典型的皮肤损害。医学界已明确其属于一类致癌物相关癌前病变。

特点是潜伏期可达数十年，隐匿性极强；病变潜伏于皮肤组织内，长期进展可诱发皮肤鳞状细胞癌、基底细胞癌，还会提升内脏肿瘤（呼吸道、消化道、泌尿等系统恶性肿瘤）发病风险，属于远期癌变风险极高的慢性损伤。

掌跖角化（最早期、最高发首发症状）

好发部位：双手掌心、足底，多对称性发病

皮损形态：出现质地坚硬、淡黄色类似鸡眼样丘疹，表面粗糙、触感类似锉刀

进展表现：皮损逐渐增厚、相互融合成片；严重手足皲裂、疼痛，走路、抓握、日常活动受限

临床意义：慢性砷中毒最早可察觉、检出率最高的预警信号

皮肤异色样改变（确诊关键特征）

典型表现：躯干、四肢分布雨滴状色素沉着斑，同时夹杂色素减退白斑，色素紊乱交错存在。

特征性辨识度表现：脐周常出现“五彩纸屑样”斑驳色素异常。

临床价值：皮肤科鉴别慢性砷中毒的特征性体征，是重要诊断依据。

顽固性皮肤溃疡（恶变高危前兆）

发病部位：下肢、躯干多见。

特点：无明确外伤诱因自发破溃，创面反复糜烂、经久不愈。

治疗特点：常规消毒换药、普通抗生素抗炎治疗基本无效。

警示意义：提示局部组织长期砷损伤，是局部组织发生恶变的重要前驱表现。

远离无资质的“偏方”记住三点

很多人患上牛皮癣、白癜风等顽固疾病时，盲目轻信无资质的民间偏方、祖传秘方。殊不知，这类未经药监部门严格检测的不正规偏方中药，常会非法添加雄黄等含砷矿物药材，长期持续服用会在体内不断蓄积，悄悄诱发慢性砷中毒。

患上皮肤病、慢性病务必前往正规医院皮肤科、中医科就诊，遵医嘱规范用药，决不盲目迷信偏方、秘方； 不私自网购、代购、服用来路不明的自制中药、土方草药、私人配制丸散膏丹； 若曾经长期服用不正规偏方中药，后续出现手掌脚掌角化增厚、全身皮肤色素异常、皮肤反复溃疡久治不愈、莫名乏力麻木等症状，务必及时前往职业病科专项检查，做到早发现、早干预，最大程度规避癌变风险、降低不可逆健康损伤。 来源：都市快报、新闻坊 原标题：连续喝了一年“偏方”，36岁男子皮肤溃烂，多处癌变

本文转自：温州新闻网 66wz.com