新华视点 2026-06-24 09:53:00

无论来电显示是本地还是外地号码，凡陌生人提及转账汇款、索要短信验证码、要求开启屏幕共享或下载不明软件的，务必通过其他渠道核实身份，切勿轻信。

公安部近日公布5起电诈及其关联违法犯罪典型案例，其中架设“手机口”为诈骗分子提供通信支持案引发关注。

随着全民防范电诈意识提升，公众对于“00”“+”开头的境外来电或许已具备较强甄别能力，但若来电显示为熟悉的本地号码，您是否还能保持警惕？

这种“障眼法”背后的技术支撑，便是犯罪分子搭建的“手机口”。

反诈民警介绍，所谓搭建“手机口”，是指利用两部手机同时运作：一部手机通过网络软件接通诈骗分子，另一部手机插入国内本地电话卡拨打受害者电话。两部手机通过扬声器等方式实现语音中转，使境外诈骗电话在受害者手机屏幕上显示为本地正常号码。此外，一些犯罪团伙还会使用GOIP、VOIP等设备批量组网，同时接入多条电话或宽带网络，实现批量拨号。

近年来，公安机关持续加大电诈打击力度，严打买卖电话卡、银行卡黑灰产，加之各大运营商对境外呼入号码加大识别和拦截力度，诈骗团伙为突破防线转而采用搭建“手机口”的手法。

为何这一手段成为新方法？反诈部门分析有三方面原因：一是可规避境外来电拦截模型，绕过群众对陌生归属地的警觉；二是设备门槛低，两部旧手机加一张电话卡即可搭建，隐蔽性强、流动性大、不易溯源；三是诈骗分子常以“高薪兼职”“只需两部手机拨号日结佣金”等为诱饵，诱骗公众充当“工具人”，自己则躲在境外远程操控。

在此次公安部公布的案例中，康某伙同侯某在明知上线实施诈骗的情况下，仍架设“手机口”提供通信传输，关联全国3起电诈案件，非法获利近6万元，已被法院以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处有期徒刑。

面对翻新的骗术，公众该如何防范？

警方提醒，无论来电显示是本地还是外地号码，凡陌生人提及转账汇款、索要短信验证码、要求开启屏幕共享或下载不明软件的，务必通过其他渠道核实身份，切勿轻信。

特别要注意的是，出租、出借、出售本人电话卡或参与架设“手机口”，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，将被依法追究刑责。同时，公众要留意96110来电预警，发现可疑“手机口”窝点或兼职广告等，及时向公安机关举报。

来源：新华视点

原标题：别被骗了：本地来电也可能是境外电诈

本文转自：温州新闻网 66wz.com