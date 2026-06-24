辟谣学堂NO.325丨这几个冰箱使用误区，不少家庭都在犯

新华网·宝藏青年工作室、新华网江苏频道 2026-06-24 09:53:00

夏天天气炎热，我们吃的饭菜、水果放在常温下，稍不注意就会变质，因此不少家庭图省心，把所有食材一股脑全塞进冰箱，觉得放进冰箱就能杜绝变质、长久保鲜。事实上，每年入夏后，医院肠胃科就诊人数就会明显增多，细细溯源，好多问题是藏在朝夕相处的冰箱里。其实，冰箱低温只能延缓细菌繁殖，无法彻底杀灭病菌，若存放方法错了，食物看着完好无损，实则已经悄悄被细菌污染。

这几个使用误区，不少家庭都在犯

食物放进冰箱就不会坏了？冰箱并不是“万能保险柜”。冰箱冷藏室的常规温度为3℃-5℃，李斯特菌、沙门氏菌这类耐寒致病菌，在这个温度环境中仍能缓慢繁殖，若存放超时，食物照样变质。

剩菜、生鲜食品不套保鲜袋裸放：容易形成交叉污染，细菌肉眼看不见，食用后极易引发腹痛腹泻。

局部腐烂果蔬、过期调味品舍不得丢弃：发霉蔬果产生的霉菌孢子在冰箱内飘散，污染冰箱食材。

冰箱塞得满满当当，不留缝隙：冷气无法正常循环，箱体边角形成恒温死角，即便存放在冷藏层，食材也会快速腐坏。

如何科学储存食物？

1.熟食、隔夜饭菜：分装浅口保鲜盒（装得浅散热快），室温存放严格控制在2小时之内，微凉后就存入冷藏室上层，切忌敞口在室温存放3小时以上。夏季气温高，熟食尽量24小时内吃完，剩菜再次食用时一定要加热到100℃以上。剩菜要尽早吃完，炖菜、熟肉在冰箱冷藏可以放3-4天，肉汁、肉汤最多存放1-2天。

2.生鲜鸡鸭鱼肉：1-2天内要食用的鲜肉，将其密封装好，放在冷藏室下层；超过3天要食用的鲜肉，要分小份分装，放冷冻保存，避免反复解冻，这样会大幅加速细菌滋生。

3.绿叶菜、瓜果：青菜擦干表面多余水分，裹一层厨房纸或者垫上纸巾（可以吸水）再套上保鲜袋，放入冰箱蔬果抽屉。

另外，如果使用保鲜膜来密封食物，最好留意一下所用保鲜膜的材质和用途，比如是否有“食品用”字样，是否可以微波加热。生、熟食品严格分开存放（一天内食用），熟食存放在冰箱冷藏室上层，生肉、水产品放在冷藏室下层，避免交叉污染。

掌握这些不同食材的分类存放方法

1.适宜冷藏：绿叶青菜、芹菜、生菜、油麦菜、西兰花；各类莓果（草莓、蓝莓）、葡萄，或切开的瓜果；豆制品、鲜奶、熟卤味、鲜肉、海鲜，这类食材适合全程冷藏保存。

2.忌放冰箱：香蕉、芒果、榴莲、菠萝等热带水果；土豆、洋葱、大蒜、西红柿、纯蜂蜜。这类食材放入冰箱会破坏口感、加速腐烂，只需放在阴凉避光处即可。

3.灵活存放：苹果、梨、橙子、黄瓜、冬瓜、南瓜，室温低于25℃时，放在阴凉处储存即可；盛夏室温超过30℃，可装入保鲜袋短期冷藏，最长存放不超过5天。

夏天怎样清洁藏在冰箱缝隙里的细菌？

夏季高温潮湿，细菌繁殖速度是冬季的2-3倍，建议1-2个月深度清洁1次冰箱，平时看到汤汁渗漏随手擦拭。

冰箱正确的清洁步骤如下：

第一步，断电清空全部食材，拆下隔板、果蔬抽屉，用小苏打加温水浸泡刷洗，去除油污残渣；

第二步，箱体内部用温水或者白醋兑水擦拭，天然除味抑菌，拒绝用刺激性化学消毒液，避免残留沾染食物；

第三步，冰箱门敞开自然风干，箱体完全无潮气后，再分类收纳食材。

一日三餐离不开食材储存，冰箱使用看着是小事，很多常年养成的存放习惯实则暗藏食品安全隐患。按照分类方法收纳食材，定期做好冰箱清洁，改掉盲目囤货、胡乱堆放的习惯，从储存源头减少食材变质风险。

来源：新华网·宝藏青年工作室、新华网江苏频道

原标题：这几个冰箱使用误区，不少家庭都在犯

本文转自：温州新闻网 66wz.com