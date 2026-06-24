羊城晚报、羊城派、金羊网 2026-06-24 16:04:38

炎夏已至，高温与雨水交织，不仅带来闷热的“桑拿天”，也为蚊虫繁殖提供了温床。在“两热”叠加的防病关键期，防蚊灭蚊成为当务之急，蚊香因使用方便、价格低廉，仍是不少家庭的防蚊首选。

但有种说法在网络上流传甚广：点一盘蚊香，相当于吸入数十甚至上百支香烟。将蚊香燃烧的烟雾与香烟相提并论，是否真有科学依据？长期使用蚊香是否会损伤呼吸道？为此，记者采访了暨南大学附属第一医院呼吸与危重症医学科副主任、主任医师陈丽进行解读。

蚊香与香烟，能否简单类比？

点一盘蚊香，相当于吸六包烟？有媒体作过实验，在密闭的空间内点燃有烟、无烟等类型的蚊香，并将PM2.5检测仪直接置于烟雾出口，检测结果显示，这些蚊香燃烧产生的PM2.5数值已达到重度污染的标准。

这也是为何人们将蚊香与香烟挂钩。不过仔细了解后便可发现，这属于极端条件下的局部测量。实际上陈丽表示，任何有机物在密闭空间中燃烧，都会导致空气中颗粒物浓度迅速上升——日常烹饪、燃香等亦然，只不过烹饪有油烟机辅助，燃香也多在通风较好的房间进行。

更重要的是，陈丽提到，目前没有任何权威研究能证明蚊香与香烟的烟雾之间存在换算关系，流传的“一盘蚊香=几十支烟”等数据明显夸张，且未经科学验证。

事实上，蚊香作为正规日用产品，从生产到上市均受国家严格标准约束，对连续燃烧时间、药效、有效成分含量等均有明确要求。只要购买的是合格合规的产品，并按说明使用，其安全性是有保障的。

二者成分、作用方式天差地别

蚊香与香烟，本质上是完全不同的两类物质。

蚊香的核心驱蚊成分是拟除虫菊酯（如氯氟醚菊酯、四氟甲醚菊酯、富右旋反式烯丙菊酯等），通过干扰蚊虫神经系统来达到驱杀目的，对人类毒性极低。此外，盘香中还添加碳粉、木屑等载体以助燃烧，燃烧时会产生少量烟雾。

相比之下，香烟燃烧产生的成分则要复杂得多，可高达7000多种化学物质，其中包括焦油、尼古丁以及苯并芘这类明确致癌物。

从使用场景看，蚊香依靠烟雾扩散来驱赶蚊虫，通常放置在房间角落、通风处，与人保持一定距离；而香烟的烟雾则需要被吸入肺部。

简单来说，蚊香是“外用”驱护，香烟则是“内吸”伤害——前者在可控范围内保护人体免受叮咬，后者释放的物质对人体来说百害无益。将两者直接对比，既不合理，也缺乏现实意义。

正确使用，呼吸道影响因人而异

不过，记者查阅资料发现，在不充分燃烧的情况下，蚊香的确可能会产生多环芳香烃、一氧化碳、PM2.5等有害物质，短时间高浓度吸入可能诱发哮喘，若达到一定时间和剂量，甚至有中毒风险。此前曾有报道称，一家五口在空调房内点燃20盘蚊香，后身体均出现不适，送医后才脱险。

对此陈丽强调，任何物质的毒性都离不开剂量与环境的讨论。在上述案例中，20盘蚊香远超正常用量，且空调房密闭、不通风，普通家庭点燃一盘蚊香放置于通风处，无需过度恐慌。

作为呼吸科专家，陈丽特别强调了通风的重要性，日常要保持空气流通，能够及时补充新鲜空气，同时加速有害气体的扩散挥发，使用蚊香等物品时更是如此。

同时，她提醒特定人群需谨慎：哮喘等呼吸道疾病患者对某些气味极为敏感——不仅是蚊香，香水、花粉等芬芳气味可能会带来同样的影响。因此，这类人群应优先选择物理防蚊方式，或在医生指导下选用其他驱蚊产品。

来源：羊城晚报、羊城派、金羊网

原标题：一盘蚊香=几十支烟？专家辟谣：明显夸张，且未经科学验证

本文转自：温州新闻网 66wz.com