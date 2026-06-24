“亿万年张掖丹霞靠人工染色”纯属谣传（2026·06·24）

全国网络辟谣 2026-06-24 18:53:29

辟 谣 “亿万年张掖丹霞靠人工染色”纯属谣传

详情：作为国内极具代表性的丹霞景观和彩色丘陵的高度复合区，张掖七彩丹霞层叠铺展，网上却时有传言称“张掖丹霞地貌是人工染色”。经甘肃张掖丹霞地质公园介绍，张掖丹霞色彩源于天然矿物，并非人工染色。张掖丹霞地貌发育于1.35亿至6500万年前的白垩纪红层，经构造运动、流水与风力侵蚀而成，是国内干旱区规模宏大、极为罕见的彩色丘陵地貌。其斑斓色彩源自岩层内铁、锰、钙、石膏等天然矿物在氧化还原环境下的自然显色，色带本身即是地质时期气候变迁的天然记录。（来源：全国网络辟谣）

误 区 “高压线下打电话手机会引发爆炸”是典型的不实传言

真相：这是不实传言。高压线依靠工频交变电磁场传输电能，而手机则依托射频电磁波通信。二者频率与原理截然不同，互不干扰；加之架空线路对地面和建筑物都已留有国家强制规定的安全净距，线下工频电场强度完全符合国家标准。手机爆炸事故通常由电池质量问题或短路引起，与高压电线无关。经实地探访，在国网甘肃超高压公司750千伏甘州变电站站内合规安全区域现场拨打电话，手机机身温度正常，无任何异常。（来源：新华网、科普中国）

通 报 一网民为讨要欠款编造“公安通缉令”被处罚

详情：近日，湖北省通城县网民郑某在网络平台连续发布针对葛某的所谓“通缉令”视频。经查，郑某因与葛某存在债务纠纷，为讨要欠款、宣泄个人情绪，刻意剪辑网络素材，仿冒公安机关文书样式，利用AI软件伪造虚假通缉信息，编造他人涉嫌违法被通缉的虚假谣言，并公开发布至网络平台，蓄意制造舆论、诋毁他人。警方核实：公安机关从未发布过任何涉及葛某的通缉令及相关警情通报。郑某纯属虚构事实、恶意造谣。目前，郑某因虚构事实扰乱公共秩序被公安机关依法予以行政处罚。（来源：“湖北网络辟谣”微信公众号、通城公安）

通 报 网民滥用AI编造股市谣言被处罚

详情：5月20日，四川网民王某某在网上发布一篇文章，围绕A股走势对证券市场行情作出误导性预测，对证券监管政策进行不实扭曲解读，引发关注。

经核查认定，该文臆测量化交易等监管政策，编造征收印花税、T+0交易等不实信息。全文在预测股市行情、释放政策信息等方面存在误导公众认知、影响证券交易、扰乱金融市场等突出问题。

四川南充南部县警方调查发现，王某某利用AI大模型生成约3000字涉股市文章，再将其上传到网络平台，王某某滥用AI炮制网络热点、制造股市噱头、吸引网民眼球，其根本目的就是从网络空间攫取更多流量收益。

针对王某某编造、传播虚假证券市场信息，扰乱金融市场秩序，属地警方依法对其予以行政处罚。涉股市不实文章已被清理下架。（来源：“四川举报辟谣”微信公众号、封面新闻）

本文转自：温州新闻网 66wz.com