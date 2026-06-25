健康真相NO.712丨夏天反复发作，这种小水疱建议你早点治！

国家应急广播、央视新闻客户端 2026-06-25 09:24:37

汗疱疹是湿疹的特殊亚型，不属于真菌感染，不存在传染性。但久拖难根治，尽早干预是重点。

每到夏天，就有不少人手上长水疱，瘙痒难耐，一旦挠破，里面还会流出一些液体……其实，这些小水疱大多是汗疱疹。

汗疱疹容易在换季时出现，夏天也常发病，各年龄段人群都可能中招，还经常反复发作，让人头疼不已。

汗疱疹会传染吗？怎么分辨？如何正确护理？一文了解↓

夏季高频发作

识别汗疱疹典型症状

专家介绍，汗疱疹特征十分典型，仅发作于手足部位，集中出现在手指、脚趾侧缘，对称生长细小水疱、伴随剧烈瘙痒是核心症状。

汗疱疹是真菌感染吗？

会传染吗？

北京大学第一医院皮肤性病科主任汪旸介绍，汗疱疹是湿疹的特殊亚型，不属于真菌感染，不存在传染性。

其致病原因比较复杂，主要跟体内的免疫紊乱有关。存在多种致病因素，如过敏，常见过敏原有金属、洗涤剂里的刺激性物质等；此外，发病还和精神压力有关。

专家提示，汗疱疹要早确诊、早干预、分阶段对症处理。如果在汗疱疹初期疏于护理、放任发展，手足部位皮疹会不断扩散，甚至诱发全身湿疹，加剧皮肤炎症损伤。

汗疱疹久拖难根治

尽早干预是重点

专家介绍，汗疱疹恢复时长由干预时机决定：

急性期及时规范用药、远离各类刺激、做好皮肤护理，1至2周就能痊愈。

发展至亚急性期，皮肤会出现红斑、鳞屑、脱皮表现，仅依靠外用药物效果有限，需搭配口服药联合治疗，恢复周期为2周至1个月。

若长期忽视症状、持续接触刺激性物品，病情会发展为慢性汗疱疹，反复发作，难以根治。

手上长出小水疱

千万别盲目用药

专家介绍，不少人容易把汗疱疹当成真菌感染（手癣、足癣）治疗，但其实二者治疗方案完全不同。

真菌感染应首选抗真菌类药物，汗疱疹首选外用激素类软膏。用药必须对症，如果乱用药膏，不仅难以缓解症状，还会加重皮肤炎症。

除此之外，网上还流传醋泡、盐水泡、大蒜水泡等偏方，专家表示，醋、食盐、葱姜、大蒜刺激性较强，会直接损伤本就脆弱的皮肤屏障，加重汗疱疹炎症，造成水疱变多、瘙痒加剧、脱皮范围扩大。夏季手脚上长出小水疱，应及时去医院就诊，切勿自行用药或听信偏方治疗。

如何避免汗疱疹？

？ 保持手部清爽干燥

少接触消毒液、洗手液、酒精等刺激性化学物质。

？ 避免接触某些金属

长期接触戒指、手表和手链时，合金成分可能会引起皮肤问题。

？ 保护好皮肤屏障

做好手部皮肤保湿，少用香精等添加剂较多的产品，增强屏障功能，降低汗疱疹的发病概率；

工作或者做家务时，如果不得已要接触特殊化学物质，应戴上手套操作。

？保持良好 心情

避免精神紧张以及情绪波动，保持乐观稳定的情绪，不要过度劳累。

来源：国家应急广播、央视新闻客户端

原标题：夏天反复发作，这种小水疱建议你早点治！

本文转自：温州新闻网 66wz.com