辟谣学堂NO.326丨“全身喷上，冻得直哆嗦”，这类“降温神器”能用吗？

新华网 2026-06-25 09:24:00

这类产品安全与否，取决于成分、使用方式以及个人皮肤状态。不当使用或长期频繁使用，存在明确风险。

“全身喷上，冻得直哆嗦，只想赶紧洗热水澡。”北京朝阳区的运动达人小王在朋友推荐下，买了一瓶“降温神器”，回想用后感受，他表示体感非常不舒服。

记者也购买了一款包装上印有“清凉”字样的喷雾花露水，全身涂抹几分钟后，一股近乎“灵魂出窍”的寒冷骤然袭来。社交媒体上，一些网友晒出使用“清凉喷雾”的体验，甚至有人出现了皮肤冻伤。降温产品为何跨过清凉，直接带来冻伤？是使用不当，还是另有原因？

使用方法和持续时间是关键

记者观察市面上的清凉喷雾或有类似功能的产品成分列表，发现大多包含薄荷脑、乙醇等。这些成分是否就是“降温神器”的关键，对人体是否安全？

安徽省合肥市第二人民医院皮肤科主任崔伟表示，这类产品安全与否，取决于成分、使用方式以及个人皮肤状态。不当使用或长期频繁使用，存在明确风险。

首先，含推进剂（烷烃类）的产品若近距离、长时间直接喷洒或集中喷洒在同一部位，会因气化吸热过度导致皮肤冻伤。初期表现为皮肤苍白、麻木和刺痛，严重时可出现水疱、皮肤坏死，甚至遗留疤痕或色素异常。反复冻伤还会损伤皮肤屏障，导致皮肤变得敏感，出现反复红斑，遇冷遇热都易感不适。

其次，含乙醇的产品对皮肤有明显的刺激性，会破坏皮肤表面的皮脂膜，造成皮肤干燥、脱屑、屏障受损。少数人会对薄荷脑过敏，引发接触性皮炎，长期使用会让皮肤变得脆弱敏感，容易出现泛红、瘙痒、刺痛，导致皮肤屏障损伤，对后续使用护肤品及外界刺激的耐受度大幅下降。反复接触还可能使过敏反应加重，甚至转为慢性皮炎。

此外，高浓度薄荷脑对眼周和黏膜刺激性很强，容易造成眼部充血和感染等问题。

特殊人群不建议使用

“我不敢直接喷涂皮肤，都是喷在衣服上。”广东汕头的小田分享清凉喷雾的使用心得，由于担心会引起皮肤过敏，所以使用时很谨慎。

崔伟强调，对于儿童、老年人、皮肤敏感、有基础病等人群不建议使用此类产品。

儿童皮肤屏障尚未发育成熟，皮肤薄嫩，对低温刺激、乙醇和薄荷脑的耐受性极差，极易出现冻伤、刺激性皮炎或过敏；且儿童无法准确表达不适，容易因喷洒时间过长、距离过近导致严重损伤。

部分老人存在皮肤感觉减退、循环功能下降（如糖尿病周围神经病变、外周血管病），对低温、刺痛的感知不敏感，发生冻伤或刺激时难以及时察觉，容易延误处理，加重损伤；同时老人皮肤本身干燥、屏障脆弱，乙醇等成分会进一步破坏皮肤屏障，诱发瘙痒、湿疹等问题。

另外，皮肤敏感、屏障受损人群，本身皮肤处于高反应状态，乙醇、香精、薄荷脑等成分极易诱发或加重皮肤症状，且快速降温也可能刺激皮肤血管异常收缩扩张，加重敏感症状。

保存不当有安全隐患

翻看产品成分表不难发现，清凉喷雾类产品多含乙醇、丙烷、丁烷等易燃成分，对存放方式和使用环境都有严格要求。安徽省马鞍山市消防救援局专职消防员严臣提醒，产品所含的乙醇、丙烷、丁烷等易燃成分挥发后与空气混合，遇热源、明火容易引发燃烧甚至爆炸。喷雾罐属于压力容器，长时间处于高温环境时，罐内低沸点液体快速气化会导致压力骤增，存在罐体爆炸风险。

需要特别注意的是，这类产品应放在阴凉通风处保存，环境温度不得高于50℃，严禁放置在阳台、窗台、车辆中控台等容易被阳光暴晒的位置。

此外，严臣还特别提醒家长，近距离使用时，喷雾的高速气流容易冲击儿童的眼、口、鼻部位；如果儿童玩耍时将喷雾误喷在衣物上，一旦接触明火，极易引发火情。

夏季防暑降温，还应理性选择产品。温和的物理降温方式，配合充足补水和有效防晒的安全防暑更重要。

来源：新华网

原标题：“全身喷上，冻得直哆嗦”，这类“降温神器”能用吗？

记者：刘璐

本文转自：温州新闻网 66wz.com