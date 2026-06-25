健康真相NO.713丨看似发呆撒娇或是患病 专家：家长要警惕儿童癫痫隐匿信号

中国新闻网 2026-06-25 16:10:00

儿童癫痫远不止“倒地抽筋”那么简单，家长的认识误区常常延误诊治，甚至造成二次伤害。

孩子玩着玩着突然像“断电”一样发呆，怎么叫都不应；宝宝连着点头、弯腰，像在撒娇又像肚子疼……这些看似平常的瞬间，背后可能藏着被误解的疾病。

今年6月28日是第21个“国际癫痫关爱日”。很多人对癫痫的印象还停留在突然倒地、四肢抽搐、口吐白沫的典型症状上。广州医科大学附属第二医院癫痫专科副主任何娜提醒，儿童癫痫远不止“倒地抽筋”那么简单，家长的认识误区常常延误诊治，甚至造成二次伤害。

一种非常容易被误解的类型是“失神发作”。孩子会突然停止正在进行的动作，眼神呆滞、叫之不应，手中的玩具也可能掉落，几秒钟或十几秒钟后自己恢复，接着继续原来的活动，像什么事都没发生。

何娜称，这种发作每天可发生几十甚至上百次，常常被家长或老师当作走神、注意力不集中，因而一拖再拖。典型的失神发作，在儿童期最常见，吹风车等过度换气可诱发，及早治疗，预后良好，绝大多数患儿在青春期前可缓解。

还有一种需要高度警惕的类型是婴儿痉挛症。这类发作表现为成串的点头、弯腰、双臂前举的“拥抱样”动作，大多出现在刚睡醒时。很多家长误以为是孩子肚子不舒服、受到惊吓，甚至觉得是在撒娇。然而，婴儿痉挛症一旦延误治疗，会对智力、运动发育造成不可逆的严重损伤。

此外，有些癫痫发作仅仅表现为口角抽动、无意识地咂嘴吞咽、肢体短暂麻木或恐惧感等，在学龄期儿童中并不少见。

何娜称，只要怀疑是发作性、刻板重复的异常表现，家长应立刻用手机录像，再带孩子到正规医疗机构的神经内科或癫痫专科就诊，这段视频往往是医生诊断最宝贵的线索。

然而，很多二次损伤恰恰来自家长慌乱中“急救”的错误做法。“往嘴里塞毛巾、筷子、手指，强行按压抽动的四肢，甚至掐人中、大声喊名字，这些做法都可能对孩子造成伤害。”何娜指出，癫痫发作时，人不会咬断舌头，即便咬伤也多半只伤到舌尖或口腔黏膜，属于轻微伤；发作时嘴巴牙齿闭合很紧，若再强行往嘴里塞东西，极易造成牙齿断裂、口腔撕裂甚至误吸窒息，引起远比癫痫本身更凶险的后果。

此外，抽搐发作时肢体非常僵硬或猛烈抽动，用力按压肢体则可能导致关节脱位或骨折。同样，掐人中不仅不能终止发作，还可能因疼痛刺激使孩子更兴奋，甚至造成局部感染。

何娜表示，正确应对步骤应该是：保持镇静，迅速移开周围桌角、热水等危险物品；把孩子轻轻转成侧卧位，解开过紧的衣领，便于口中分泌物自然流出，避免呛入气管；守在旁边，不要离开，用手机记下发作开始和结束的时间，同时尽可能录像；绝大多数发作在2至3分钟内会自行停止。

如果发作持续超过5分钟，或一次发作后意识还没有恢复就开始下一次抽搐，这就是癫痫持续状态，需立即拨打120急救。

孩子得了癫痫，是不是一辈子就“毁了”？这是每个家长都揪心的问题。何娜回答，大约70%的患儿通过规范的抗癫痫药物治疗，发作可以得到良好控制。

但这一切的基础是“规范”二字。擅自减药、停药是导致治疗失败，甚至诱发癫痫持续状态最常见的原因。她表示，儿童癫痫的用药需要根据体重、发作类型、脑电图和病因等个体化进行调整，通常在持续3至5年无发作并综合评估后，才可在医生指导下缓慢减停药物。

“癫痫患儿智力多数是正常的，病情控制后完全可以上学，可以参加绝大部分体育活动。”何娜表示，只要避免独自游泳、无保护攀高等特殊情况，他们和别的孩子没有什么不同。她呼吁，学校老师、同学和家长学习癫痫发作时的简单正确处理方式，不恐慌、不歧视，当孩子在学校发作时，给予安静的陪伴和保护就是最大的帮助。

来源：中国新闻网

原标题：看似发呆撒娇或是患病 专家：家长要警惕儿童癫痫隐匿信号

本文转自：温州新闻网 66wz.com