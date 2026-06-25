中国新闻网 2026-06-25 16:50:31

针对盲盒拆卡类直播乱象，北京市消费者协会开展问卷调查，梳理出四大消费问题，在此提醒广大家长和孩子提高警惕。

据“北京市场监管”微信公众号消息，盲盒、卡牌类消费在中小学生群体中愈发流行。针对盲盒拆卡类直播乱象，北京市消费者协会开展问卷调查，梳理出四大消费问题，在此提醒广大家长和孩子提高警惕。

警惕四大消费陷阱

抽取规则模糊

部分商家主打隐藏款、限量款、稀有卡牌，却不清晰、如实公示抽取概率。北京市消费者协会调查数据显示，超六成(60.28%)受访者认为盲盒拆卡类直播间的抽取概率公示不显著，半数以上(54.62 %)受访者反映商品相关信息不完整，近半数(48.07%)受访者认为商家存在刻意夸大抽取概率的行为，误导消费者反复下单。

核验监管缺位

根据《盲盒经营行为规范指引(试行)》规定，盲盒经营者不得向未满8周岁的未成年人销售盲盒，向8周岁及以上未成年人销售时，应依法确认已取得监护人同意。但在实际经营中，部分直播间未设置“禁止未成年人消费”醒目提示，即使有相关标识，也缺少有效的身份核验措施。部分商家明知消费者是未成年人，仍使用各类话术诱导购买，还借助限时、倒计时、限量预告、现场拆卡等方式制造抢购氛围，促使其仓促消费。未成年人一旦使用家长支付账户付款，极易在短时间内产生多笔大额支出。

误导价值认知

部分商家以“稀有卡牌可高价转卖”“集齐整套能升值”“抽卡兑换奖品”等方式，将消费包装成“赚钱、投资”。调查数据显示，超六成(61.13 %)受访者认为这类直播容易让未成年人滋生投机心理，半数以上(58.57%)受访者认为可能诱导未成年人冲动消费，近半数(48.61%)受访者表示此类营销会助长孩子之间的攀比风气。

售后维权困难

盲盒、盲卡存在随机性，消费者购买前无法查验实物质量。部分商家趁机售卖瑕疵品、残次品甚至“三无”产品，还以“拆封概不退换”为由推卸售后责任。 一旦出现消费纠纷，商家常以“账号为成年人账号”“商品已拆封”等理由拒绝退款。而家长想要主张消费行为是孩子私自操作，则需进一步举证，增加了维权难度和成本。

筑牢消费安全防线

读懂概率规则，理性看待稀有款式

家长可以陪同孩子查看官方公示的抽取概率，用通俗的方式讲解随机抽奖的原理。比如隐藏款中奖概率仅1%，意味着平均购买100份才有可能被抽中，让孩子明白抽不到是常态，并非多买几次就能如愿。也可以让孩子记录每次抽取结果，用真实数据建立理性认知，摒弃“再买一次就能中奖”的想法。

严控支付权限，阻断私自消费行为

为手机、银行卡、直播及电商平台设置独立支付密码，开通单笔、单日消费限额与交易短信提醒。切勿将支付密码、验证码、刷脸权限交给孩子，同时关闭免密支付、小额代扣、自动扣款等功能。定期核对账户账单，及时排查异常交易，儿童手表、平板等绑定支付功能的设备，也需同步加强管理。

识破营销套路，树立正确消费观念

家长要引导孩子认清商家营销套路：所谓“高价回收、卡牌升值”大多是宣传噱头，兑现难度大。日常可引导孩子把关注点放在卡牌本身的娱乐、收藏乐趣上，不要盲目追逐款式的稀缺性。

选择正规渠道，妥善留存维权凭证

购买盲盒、卡牌优先选择资质齐全、口碑良好、售后规则明确的正规商家与平台。下单前仔细核对商品厂址、执行标准、适用年龄、安全提示、抽取规则及中奖概率等信息。拆盒、拆卡时拍照、录像留存全过程，若遭遇质量问题、消费纠纷，及时整理订单、支付记录、聊天截图、直播录屏等凭证。先与商家、平台协商处理；协商不成的，可向消协组织或行业主管部门投诉举报。

来源：中国新闻网

原标题：警惕盲盒消费陷阱，这份提示请收好

本文转自：温州新闻网 66wz.com