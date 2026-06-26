健康真相NO.714丨杨梅吃下五六十颗，女子多颗牙齿被腐蚀！温医大口腔接诊464例酸蚀症患者

温州晚报 记者 谢施琦 2026-06-26 10:07:51

眼下杨梅大量上市，酸甜可口不少人一吃就停不下来，可不少市民吃出了牙齿剧痛。6月24日，记者从温州医科大学附属口腔医院获悉，今年3至5月，该院口腔修复科已接诊464名酸蚀症患者。

眼下杨梅大量上市，酸甜可口不少人一吃就停不下来，可不少市民吃出了牙齿剧痛。6月24日，记者从温州医科大学附属口腔医院获悉，今年3至5月，该院口腔修复科已接诊464名酸蚀症患者。

“医生，我右下后槽牙酸痛得受不了，你快帮我看看！”近日，一位年过六旬的吴奶奶捂着左脸，一脸难受地走进温州医科大学附属口腔医院。令她没想到的是，让她夜不能寐的牙痛，竟源于她最爱的时令水果。

接诊的口腔修复科主治医师曾丽君检查后发现，吴奶奶不止一颗牙齿受损，前后合计七八颗牙出现明显酸蚀损伤：后槽牙表面布满光滑凹坑，如同月球表面；门牙整体被腐蚀变短，切面平整光滑，整体牙齿高低参差不齐，严重影响咬合与面部美观。追问之下才知道，吴奶奶平时就特别爱吃蜜饯，最近杨梅上市，她更是“上了瘾”，一天能吃五六十颗，毫无节制。

但吴奶奶并非个例。温州医科大学附属口腔医院统计了今年3至5月份的数据发现，被诊断为“酸蚀症”的患者高达464位。

酸性食物为什么会“咬”伤牙齿？曾丽君打了个形象的比方：我们的牙齿就像一个三层结构的小箱子——最外层是坚硬的牙釉质“保护盖”，中间是较软的牙本质，最里面则是敏感的牙神经。杨梅、柠檬、山楂等酸性食物的pH值常低于3，如果长期、频繁摄入，酸就会先溶解掉牙釉质保护层，再蚀出凹坑，最后刺激到牙神经——遇到酸、冷、甜就会剧烈酸痛

不少人误以为酸蚀症只找上老年人，对此曾丽君表示，所有人群牙齿都会被酸性物质侵蚀，老年人只是常年累积、接触酸性食物频次更高，因此就诊占比更大。除杨梅、柠檬、山楂等酸性鲜果外，醋制菜肴、果脯、碳酸饮料，长期频繁食用都会诱发酸蚀症。

酸蚀损伤循序渐进：酸性物质先溶解外层牙釉质保护层，牙本质暴露后逐步形成凹陷，腐蚀持续加深便会刺激内部牙神经，轻则进食冷热酸甜剧痛，严重时诱发牙髓炎，夜间疼痛难忍，需紧急就医止痛。

曾丽君介绍，想要远离牙齿酸蚀损伤，日常要掌握正确的进食与清洁方式，酸性食物尽量集中一个时段食用，不要全天断断续续少量摄入，持续的酸性环境会不间断破坏牙齿；吃完杨梅、碳酸饮品后，立刻用清水或是小苏打调配的弱碱性水漱口中和口腔酸度；切记吃完酸性食物后不能立刻刷牙，酸会软化牙釉质，马上刷牙会机械磨损脆弱牙面，加重牙齿损伤，建议间隔半小时以上再刷牙。

平时也可以借助护牙产品强化牙齿防护，日常可选用抗过敏牙膏，也可以搭配专业护牙素一同使用，加固牙齿保护层。

曾丽君提醒，如果频繁吃完酸性食物后牙齿酸痛，或是肉眼发现牙面变得光滑、牙齿明显变短，一定要第一时间前往口腔机构就诊，主动告知医生自己的日常饮食习惯。早期酸蚀问题可通过再矿化治疗修复受损牙釉质，若拖延到咬合空间完全消失，后续修复治疗流程会更为复杂。

来源：温州晚报

原标题：杨梅吃下五六十颗，女子多颗牙齿被腐蚀！温医大口腔接诊464例酸蚀症患者

本文转自：温州新闻网 66wz.com