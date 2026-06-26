现场直击委内瑞拉重灾区拉瓜伊拉州

2026-06-26 10:39
来源：新华网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：鲍苗苗
委内瑞拉代总统罗德里格斯25日说，该国中部沿海地区是此次地震的重灾区，基础设施损毁严重，拉瓜伊拉州情况尤其紧急。（马科斯·萨尔加多摄）
当地时间24日18时许，委内瑞拉接连发生两次7级以上强震，震源深度均为10公里。（马科斯·萨尔加多摄）
这是6月25日在委内瑞拉拉瓜伊拉州拍摄的受损建筑。（马科斯·萨尔加多摄）
6月25日，在委内瑞拉拉瓜伊拉州，人们在废墟中搜寻幸存者。（马科斯·萨尔加多摄）
6月25日，在委内瑞拉拉瓜伊拉州，人们在废墟中搜寻幸存者。（马科斯·萨尔加多摄）
6月25日，在委内瑞拉拉瓜伊拉州，人们在废墟中搜寻幸存者。（马科斯·萨尔加多摄）
这是6月25日在委内瑞拉拉瓜伊拉州一处废墟中拍摄的一张女孩的照片。（马科斯·萨尔加多摄）
6月25日，在委内瑞拉拉瓜伊拉州，一名妇女在废墟上哭泣。（马科斯·萨尔加多摄）
6月25日，在委内瑞拉拉瓜伊拉州，人们在废墟中搜寻幸存者。（马科斯·萨尔加多摄）
6月25日，在委内瑞拉拉瓜伊拉州，人们在废墟中搜寻幸存者。（马科斯·萨尔加多摄）
6月25日，在委内瑞拉拉瓜伊拉州，人们在废墟前相拥。（马科斯·萨尔加多摄）
这是6月25日在委内瑞拉拉瓜伊拉州拍摄的受损建筑。（马科斯·萨尔加多摄）
6月25日，在委内瑞拉拉瓜伊拉州，救援人员转移受伤群众。（马科斯·萨尔加多摄）