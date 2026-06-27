网传“甘南所有景点免费”为假消息 门票减免有限定

新华网 记者：崔翰超 2026-06-27 11:12:18

“甘南所有景点一律免费”“30岁至75岁一律‘安排’”……近日，部分网络平台上出现有关甘肃省甘南藏族自治州景点全部免费游玩的消息，引发关注。记者从甘南州文化广电和旅游局了解到，此类消息纯属谣言。

据介绍，甘南州文旅局监测到虚假信息后，随即发布声明辟谣澄清，明确表示此乃个别旅行社和个人账号杜撰。目前，甘南州并未出台无条件免票的优惠政策。

甘南州文旅局市场监管科负责人张小平介绍，这已不是甘南文旅部门第一次发布辟谣公告，2025年夏季网络上也有此类谣言流传。

为何有人传播这类虚假信息？

“每年暑期旅游高峰与甘南6月至9月的最佳旅游时间段刚好重合，加之这几年甘南的游客量逐年提高，不少资质不全的旅游机构和个人通过散播此类看似省钱的信息，吸引游客报他们的旅游团。”张小平说，这些虚假信息背后往往与营销捆绑在一起，前面说景区门票免费，后面紧接着就推荐“惊爆价”的旅游团，但实际上这些团基本都是“黑导游”组织的。

“对于游客而言，‘黑导游’资质不全，服务不规范，不仅可能将游客带入未开发的危险区域，还常使用安全不达标的车辆，存在严重人身安全隐患；同时，降低旅程食宿行标准，诱导、强迫购物等消费陷阱频发，极大损害了游客的出游体验。从地方层面看，这类行为严重抹黑当地旅游形象，破坏来之不易的文旅品牌声誉。我们会对发布虚假信息、进行不正当竞争涉事企业及个人依法追究责任。” 张小平说。

据了解，甘南州有冶力关、扎尕那、大峪沟、腊子口等41家A级景区，其对儿童、在校大学生、老人、现役退役军人、警察、导游、本地居民等执行首道门票不同程度的减免政策。

此外，天津市与甘肃省是东西部协作关系，甘南州对天津户籍人员、持有天津有效居住证人员、在天津正常缴纳社保人员等免辖区内所有A级景区（除藏传佛教寺院）首道门票。

本文转自：温州新闻网 66wz.com