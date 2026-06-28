赤藓糖醇摄入超30克会导致血栓？专家：科研论文的报道不要夸大渲染

新华网 2026-06-28 14:08:58

近期，“单次摄入超30克赤藓糖醇会引发血栓”的说法在社交平台流传，引发部分消费者对无糖饮料、无糖食品中赤藓糖醇使用安全性的关注。

据了解，相关说法主要源于一项关于赤藓糖醇与血小板反应的短期人体干预研究。该研究采用一次性口服30克赤藓糖醇的方式，观察受试者短期内相关生物指标变化。有观点据此将“血小板活性指标变化”直接解读为“会导致血栓风险”，但这一表述容易造成误读。

科信食品与健康信息交流中心主任钟凯表示，赤藓糖醇是合规的甜味剂，安全性得到广泛认可。世卫组织下属的食品添加剂专家委员会（JECFA）基于大量的科学证据认为它不需制定每日允许摄入量（ADI），也就是说，其安全性较好。中国、美国、欧盟等国家和地区经安全性评估后，也允许其作为食品甜味剂“按需使用”，即在批准的食品类别中不作限量规定。

钟凯提示，普通消费者无需刻意规避含赤藓糖醇的食品，正常、适量食用即可。对于本身有心血管基础疾病、凝血功能障碍，或对相关饮食存在顾虑的人群，可咨询临床营养师、心内科医生等专业人士。

专家同时提醒，相关科学研究结果可以用于学术讨论，但绝大多数都不适合用来直接指导消费。个别研究的结果不能推翻由大量研究结果综合作出的管理决策。报道科学论文时不要追逐流量，这类一惊一乍的传播只会徒增消费者焦虑。

此外，赤藓糖醇属于糖醇类物质。部分人群一次性摄入较多时，可能出现腹胀、腹泻、排气增多等胃肠道不适。因此，消费者在选择无糖食品、无糖饮料时，仍应结合自身情况，保持适量、均衡的饮食习惯。

本文转自：温州新闻网 66wz.com