反转了！确认是假的，都是AI生成

西安晚报 2026-06-28 14:11:50

在网上搜索买房信息时，如果看到紧邻地铁、交通便利还装修精美的房子，但是价格只有市场价格的一半，相信不少购房者都会心动，然而这样的房源真的存在吗？

在上海警方破获的一起案件中，5名房产中介人员用AI生成了这种低价的虚假房源信息，为的是能够引流推销他们想卖的房子。

上海警方在工作中发现，一个长期发布各类房源信息的自媒体账号存在异常。在这个账号发布的视频里，房屋价格明显与实际情况不符。

上海市公安局松江分局中山派出所民警 刘炳鑫：他们发布的房源报价明显低于市场价，进一步对视频开展调查的过程中，发现发布的房源地址也明显与实际地址不符。

这个账号发布的视频中有这样一条信息：一套位于地铁口的房子，面积83平方米，总价只需要81万元。而警方实地探访发现，视频中所提到的地铁站附近的小区，根本不存在这样户型面积的房子，周边房产中介的房源挂牌价单价从2.5万元至3万元不等，没有1万元以下的房源。随后民警找到了视频的发布者薛某。

薛某：视频是AI生成的。

与薛某一样，发布此类不实信息的还有赵某等四人，他们的工作都是房产中介。经调查，他们都是通过AI工具虚构了这些房源信息，之所以这么做，是为了吸引购房者留言，以便推销其他真实房源。

上海市公安局松江分局中山派出所民警 刘炳鑫：首先房源信息是网上下载的，肯定不是松江本地的房源，下载之后，他们通过AI去除水印，再加上他们所要卖的房子的信息，配上一个低于市场价的价格，通过这个来引流。

经核查，薛某等人总共在自媒体账号中杜撰、发布虚假房源视频100余条，严重扰乱公共秩序。目前，违法人员薛某等5人已被警方依法予以行政处罚，相关虚假视频均已删除。

本文转自：温州新闻网 66wz.com