央视新闻客户端 2026-06-29 11:05:54

眼下，部分省份的高考志愿填报窗口已经开启，不少考生和家长注意到了“职业本科”这一选择，它和普通本科、高职专科到底有什么区别？培养方式是怎样的？一起了解。

眼下，部分省份的高考志愿填报窗口已经开启，不少考生和家长注意到了“职业本科”这一选择，它和普通本科、高职专科到底有什么区别？培养方式是怎样的？一起了解。

职业本科是什么？记者实地探访

走进广州职业技术大学智能制造实训基地，记者看到的不是传统单一的机床实训台，而是一条智能工厂落地校园的真实产线。学生们正跟随来自企业和学校的双导师，调试3D视觉采集设备，攻关半导体芯片高精度定位难题。在这里，学生既要吃透机械、AI算法理论，还要全程参与企业真实研发项目。

广州职业技术大学智能制造学院院长 卢飞跃：设备的智能化程度越来越高，对人才的要求也就更高了，培养的目标、定位岗位已经发生了变化。原来专科培养在一线的设备操作技术人员，到了本科以后，要变成现场工程师。

采访中，记者发现职业教育与产业、企业的对接异常紧密，校中厂、厂中校非常普遍。深圳职业技术大学未来技术学院就直接落地在了南山科创产业大厦，教室、实训室与优必选、云鲸等科创企业上下毗邻，学生日常学习就处在真实产业生态圈。

课堂项目全部对标企业产品研发需求，学生研发智能小车、人形陪护机器人、文创智能设备时，下楼就能对接企业架构师、产品经理现场答疑，产教融合不再停留在短期实习层面，而是实现日常常态化互通。

记者发现，过去，市场需要大量一线操作工；如今，随着产业智能化升级，智能产线运维、技术改造等高端岗位，迫切需要既能懂理论、又能落地实操的高层次技术人才，职业本科应运而生。为匹配产业真实需求，与普通本科相比，职业本科对师资设立有硬性实践标准，学生的实践课程占比也必须在50%以上。

职业本科可以考研吗？

近期有考生和家长关心职业本科能否考研的问题，网传“职业本科专业代码受限、无法考研”，这种说法并不属实。2022年，《中华人民共和国职业教育法》修订颁布，明确规定：职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型。职业学校学生在升学、就业、职业发展等方面与同层次普通学校学生享有平等机会。

南京工业职业技术大学党委书记 谢永华：职业本科颁发国家认可、学信网可查的全日制本科学历与学士学位证书。在证书效用方面，与普通本科价值等同，在就业、考研、考公等方面具有同样的效力，不存在学历门槛区分。

谢永华介绍，当前，我国现代职业教育体系已搭建起完整的升学立交桥，技能人才不再有学历天花板，而是就业、考研两条发展路径双向畅通。南京工业职业技术大学作为全国首家公办职业本科学校，多年来已有大批毕业生顺利考取各地高校全日制硕士研究生，目前，学校也已获批进行硕士点建设。

南京工业职业技术大学党委书记 谢永华：升学路径十分通畅，学校近两届毕业生中，考研成功上岸的学生达600多人。2025年我校成为全国首家公办职业本科高校硕士点建设单位，首批主要在机械、电子信息和能源动力三个专业硕士类别进行培育建设。

有多少所职业本科院校

哪些招生专业？

截至目前，全国获批设立、具备统招资格的职业本科院校共计124所，其中公办院校97所，覆盖所有省份。公办院校大多由国家高水平高职学校和专业建设计划优质高职学校升格而来，实训资源、校企合作优势突出。

目前，《职业教育专业目录》中，职业本科共设置19个大类、97个专业类，结合近年产业动态，教育部每年动态增补新专业，全国已累计开设321个职业本科招生专业。核心热门赛道集中在：智能制造、新能源汽车、低空经济、集成电路、人工智能、精细化工等方向。

2026年，新增专业重点围绕新质生产力布局，低空飞行器工程技术、具身智能工程技术、半导体装备工程技术等专业集中落地，紧贴先进制造产业用人需求。

专家建议：考生在选择专业时，可以结合国家战略、城市产业布局、个人兴趣爱好综合判断。

据了解，职业本科纳入普通本科批次平行志愿填报。结合2025—2026年全国招录数据，一些优质职业本科院校投档线，已超越当地省属普通本科院校。

来源：央视新闻客户端

原标题： “职业本科无法考研”不实！一文了解院校专业、培养模式

本文转自：温州新闻网 66wz.com