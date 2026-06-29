中央广播电视总台中国之声 2026-06-29 11:09:53

除了吃夹生豆角，网上流传的催吐、滥用泻药甚至喝开塞露等极端尝试，都是企图通过呕吐腹泻来减肥，此类方式长期下来会引发多重健康问题。

近日，安徽一男子发视频分享称，自己吃了没熟透的豆角中毒，3天瘦了8斤。这原本是一条警示视频，评论区却彻底跑偏，大家纷纷打听豆角要几分熟、吃了才有这样的减肥效果。还有瘦身博主把这种方法总结为“中毒减肥法”，带头吃生豆角，引发不少网友跟风尝试。

没熟透的豆角会产生什么样的有毒物质？效仿这种依靠呕吐、腹泻的极端偏方减肥，又会诱发哪些健康问题？

视频当事人本想通过亲身经历提醒吃夹生豆角所存在的风险，没想到内容发布后，网友关注点却是如何“3天瘦8斤”。在评论区里，网友们扎堆追问豆角品种、生熟程度。有人更是调侃称生吃减重效果更佳。

在网络平台上，不少博主专门拍摄试吃夹生豆角甚至是生豆角的打卡视频，将食物中毒说成是“高效瘦身方法”，刻意淡化呕吐、腹泻、身体虚脱等不适症状。

在博主的带动下，不少减脂心切的网友纷纷跟风尝试“豆角减肥法”，甚至解锁出更多离谱极端的减肥方式。

记者了解到，豆角一般是对市场上一大部分豆科植物果实的统称，我们常吃的四季豆、豇豆、扁豆，这些都可以称之为豆角。

东南大学附属中大医院临床营养科主任、内分泌科主任医师金晖介绍，夹生豆角含有皂苷和红细胞凝集素两种毒素，这是引起患者肠胃反应的原因。

金晖：皂苷其实会强烈地刺激消化道黏膜，会引起恶心、呕吐这些症状。而植物的凝集素毒素阻碍肠道，它也会破坏肠道的上皮细胞，所以这两种毒素的话，其实直接对消化道会产生重要的影响。

山东大学齐鲁医院急诊科副主任、中毒与职业病科主任菅向东表示，靠食物中毒来减重的想法并不可取，容易引起并发症，造成严重后果。

菅向东：利用这个减肥很危险。你如果大量的脱水，容易引起一些并发症，严重的电解质的紊乱。有引起横纹肌溶解症，还有脏器损害的这样的病例。

北京营养师协会理事顾中一提醒，豆角务必彻底烧熟煮透才能食用。

顾中一：去除的方法，一般情况下的热处理，比如说水煮20分钟的话就可以完全去除了，或者是炒的话，也得保证温度更高一点，时间长一些。

东南大学附属中大医院临床营养科主任、内分泌科主任医师金晖表示：

豆角中毒3天瘦8斤，减的是水分也不是脂肪。体重的快速下降，首先流失的是我们的水分和肠道内容物，恢复正常饮食或者进水、吃饭以后，水分流失很快就会纠正了。

除了吃夹生豆角，网上流传的催吐、滥用泻药甚至喝开塞露等极端尝试，都是企图通过呕吐腹泻来减肥，此类方式长期下来会引发多重健康问题。要通过科学方式减肥，切勿拿健康换体重。

频繁腹泻会破坏肠道的屏障，包括肠道菌群失调，也会引起慢性的腹泻。反复的呕吐也会撕裂食道下端的括约肌，会形成贲门的永久松弛，形成反酸、恶心、烧心，成为永久的变化。顽固性腹泻或者呕吐催吐以后，会出现严重的低钾，甚至于会引起心脏功能的受损，包括心脏骤停的风险也是存在的。

来源：中央广播电视总台中国之声

原标题：男子吃豆角中毒3天瘦8斤 评论区却在“求配方” 医生提醒！

本文转自：温州新闻网 66wz.com