湖北、云南的这些涉汛信息都是假的（2026·06·29）

全国网络辟谣 2026-06-29 17:40:16

辟 谣 湖北、云南的这些涉汛信息都是假的

详情：近期，网络上出现“湖北黄石市富水水库全开闸泄洪、沿岸村庄需全员紧急撤离”“云南德宏发洪水，桥梁垮塌、房屋被淹”等涉汛信息，引发关注。

如有网民发布视频称，“湖北黄石市阳新县富水水库全开闸泄洪，下游区域或将大面积淹没，沿岸村庄需全员紧急撤离”。经向阳新县防汛抗旱指挥部核实，阳新县龙港镇出现的局部积水，是持续性强降雨叠加导致；网传配套视频均为外地往年旧画面，与本次汛情无关。6月26日之前，富水水库仅维持少量发电放水，泄洪闸全程未开启；前期水库已提前预泄腾空库容，有效减轻下游防汛承压。26日中午水库开启一孔闸门泄洪，属于预案内常规防洪调度操作，并非出现险情后的应急排险，目前河道行洪态势平稳可控。

此外，有网民发布信息称，“云南德宏洪水”“德宏加油”，并配以桥梁垮塌、房屋被淹画面。经向云南德宏州应急管理局核实，6月22日以来，德宏州境内为多云转小到中雨、局部大雨天气，全州无汛情灾情，未出现视频中桥梁垮塌、房屋被淹的情况。网传画面实为2026年5月某省道一桥梁局部垮塌画面。

各类汛情险情资讯，应以水利、防汛部门官方通报为准。请勿随意转发未经核实的信息，自觉做到不信谣、不造谣、不传谣，共同维护清朗有序的网络空间。（来源：“湖北网络辟谣”微信公众号、“网信云南”微信公众号）

科 普 多地雨量刷新纪录，为什么6月北方频繁降雨？

详情：6月1日开始，我国全面进入汛期，北方多地雨水也变得多起来。特别是东北、华北两片区域，相较于常年同期，呈现出累计雨量大、雨日偏多的特点。

东北冷涡、蒙古冷涡活动频繁导致北方多雨。今年6月份以来，东北冷涡和蒙古冷涡活动比较频繁，由于冷涡是对流层中高层的一个非常深厚的冷性涡旋，移动比较缓慢，往往对我国北方地区影响时间会比较长。一次冷涡活动一般要持续3至7天，冷涡会不断甩下来一股股冷空气影响我国北方地区，就导致冷空气和暖湿气流在华北、内蒙古中东部和东北地区持续相互作用，这些地方便会频繁发生一些阵雨或者雷阵雨天气。有时因为局地对流比较强，还可能会有一些雷暴大风和冰雹。

因为冷涡影响时间比较长，所以给这些地方带来降雨日数也会比较多。内蒙古中东部、京津冀地区还有东北的部分地区，6月份以来降水量相较常年，有些地方要偏多五成至八成，局地要偏多一倍以上。例如沈阳和长春，6月份的降雨日数达到17天、18天。总体上来看，6月份北方地区降水偏多，降雨日数也偏多，主要是由于高空冷涡活动比较频繁，影响持续时间比较长。（来源：央视新闻客户端）

通 报 超200万粉丝网红诋毁袁隆平成果，被无限期封禁！

详情：6月28日，抖音黑板报官方微博转引“200万粉网红诋毁袁隆平水稻育种技术”相关新闻并通报：相关账号发布故意扰乱社会经济发展秩序、易引发公众恐慌的不实信息，违反《抖音社区自律公约》，已处置无限期封禁。

近日，中国食品报融媒体接到网友反馈，某位在全平台粉丝量超过200万、打着“保卫老种子”旗号的农业网红，在视频中大肆攻击育种技术。被其攻击的“三系杂交”的奠基者正是袁隆平院士，而“三系法”等现代育种技术，正是数十年来我国粮食安全的底线基础。中国食品报对上述网红攻击育种技术的言论进行了辟谣。（来源：“人民日报”微信公众号）

通 报 新疆公安机关公布5起网络谣言典型案例

详情：近日，新疆公安机关依法查处多起网络谣言案件。为以案释法、以案警示，引导广大网民文明上网，共同维护健康有序的网络环境，现公布5起网络谣言典型案例。

案例一：喀什公安机关查处一起编造交通事故谣言案件。经查，网民买某在社交平台编造发布利用AI生成“喀什两车相撞、救护车前来救治伤员”的虚假视频。

案例二：巴州公安机关查处一起编造交通事故谣言案件。经查，网民阿某截取巴州发生的一起车辆相撞、无人员伤亡交通事故现场视频配以“29人重伤、2人死亡”的不实文案，通过社交平台发布。

案例三：乌鲁木齐公安机关查处一起编造肉制品谣言案件。经查，网民屈某在社交平台编造发布“乌鲁木齐某市场销售劣质有害肉制品”的谣言。

案例四：巴州公安机关查处一起编造药品安全谣言案件。经查，巴州网民麦某在社交平台发布“某类感冒药品配方中存在大量有害物质”的谣言。

案例五：昌吉公安机关查处一起编造弃婴谣言案件。经查，网民刘某在社交平台发布利用AI生成“婴儿被遗弃在雪地”虚假视频，并配以涉及属地的不实文案。

上述案件中，涉案人员以“博取流量”“吸引关注”为目的，编造、传播虚假信息，误导公众认知，扰乱社会公共秩序，公安机关已依法对相关人员予以行政处罚。（来源：“新疆网络辟谣”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com