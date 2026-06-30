辟谣“创始人不喝自家品牌”的东鹏饮料，急于摆脱大单品依赖

中国新闻网 记者 谢艺观 2026-06-30 10:38:56

东鹏饮料创始人被传不喝自家品牌饮料一事又有新进展。

东鹏饮料创始人被传不喝自家品牌饮料一事又有新进展。

29日，深圳市公安局南山分局发布警情通报称，近日，该局接东鹏饮料(集团)股份有限公司报案，反映网传该企业创始人不喝自家品牌饮料等大量不实信息。经溯源调查，罗某某(男，39岁，自媒体从业人员)为博取关注、引流牟利，借助AI工具编造虚假信息散布谣言，相关内容广泛传播，造成恶劣社会影响。目前，罗某某已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

警情通报。

东鹏饮料创始人不喝自家饮料？假的

记者注意到，此前有消息称，有人在饭局中递了瓶东鹏特饮给东鹏饮料创始人林木勤，林木勤摆摆手，随口一句：“我平时不喝这个，喝别的。”消息传出后在网络引发热议。

事件发酵后，一条“张雪请东鹏的人喝东鹏”的视频也被翻出。据媒体报道，在今年4月张雪机车企业员工发布的一条视频中，张雪在智能饮料柜买东鹏特饮请东鹏高层喝。视频中，张雪称“她(代指东鹏饮料董事、副总裁蒋薇薇)一定从来没这么喝过”，而一旁东鹏的人则回复“蒋总没这么喝过”。

不过，这条视频被张雪在线“打假”。

6月27日，张雪回应称，他原意是询问蒋薇薇是否喝过别人花钱买的东鹏：“这显然是肯定没有的，从来没喝过呀。”

同日，东鹏饮料官方也发布辟谣声明，称所谓饭局视频为凭空捏造、无任何事实依据，对消费者及投资者造成误导，损害公司声誉。公司已固定证据并向公安机关报案，将持续追究相关人的法律责任。

东鹏饮料公告。

创始人深耕饮料行业几十载

此番虚假视频，也将林木勤推到风口浪尖。

公开资料显示，1964年，林木勤出生于广东汕尾一个普通家庭。早年，他当过几年的技术员，随后进入深圳的一家饮料厂工作，从基层做起，干过生产线，也做过技术、采购、销售等。

1997年，林木勤加入深圳市东鹏饮料实业公司(东鹏饮料前身)并出任副总经理，彼时这家国营饮料厂经营困顿。2003年，在国企改制契机下，林木勤联合20名员工筹资460万元接手企业，完成国企向民营股份制的转型。

面对外资品牌垄断的功能饮料市场，林木勤于2009年创新推出带防尘盖的瓶装东鹏特饮，以高性价比打开市场。

2013年，东鹏特饮签约明星谢霆锋为代言人，广告词“累了困了，喝东鹏特饮”广泛传播。2021年5月，东鹏饮料登陆A股，成为“中国功能饮料第一股”。

2024年福布斯全球富豪榜上，林木勤及家族以总计68亿美元的财富上榜，成为广东汕尾首富。

到了2025年，东鹏饮料全年营收已达208.75亿元，同比增长31.8%；归属于上市公司股东的净利润44.15亿元，同比增长32.72%，并于2026年2月成功登陆港交所。

亮眼业绩下，东鹏饮料陷入大单品依赖

表面看，东鹏饮料业绩亮眼，且核心单品优势明显，据尼尔森IQ数据，2025年东鹏特饮在中国能量饮料市场销量占比51.6%，全国市场销售额份额占比38.3%，实现双料第一。

不过，当东鹏特饮单品营收突破150亿元，占公司总营收74.72%，也暴露出东鹏饮料的大单品依赖。一旦大单品增长见顶，就可能会对业绩增速造成拖累。

从近年来东鹏特饮销售数据看，2022年至2024年增速基本维持在24%—28%之间，保持稳健增长，2025年增速放缓至17.25%。与此同时，东鹏饮料的营收增速也出现放缓迹象，尤其是2026年一季度，增速为21.46%。

东鹏饮料不是没想过设立第二增长曲线，如推出电解质饮料“东鹏补水啦”等单品，打造更丰富的产品矩阵，虽然市场表现不错，“东鹏补水啦”迈入30亿元级大单品阵营，但距离真正扛起大梁仍有差距。

除了业绩稳定增长问题，资本市场上，东鹏饮料A股股价也持续走低，自2025年6月的256.86元高点滑落至6月26日收盘价110.9元。

不过，在辟谣消息发出后，29日东鹏饮料A股股价直接涨停，港股股价也出现上涨，市场用真金白银投出了信任票。

本文转自：温州新闻网 66wz.com