指甲上出现小白点真的是缺钙吗？

科学辟谣 2026-06-30 10:39:58

不少人听过这种说法：指甲盖上如果出现了白色小斑点，表明是身体内缺钙了。很多人就信以为真去补钙。

流言：“指甲盖上长白色小斑点就是缺钙了！”

不少人听过这种说法：指甲盖上如果出现了白色小斑点，表明是身体内缺钙了。很多人就信以为真去补钙。

流言分析：

这种说法是个常见误区。

指甲上的白点是一种很常见的指甲异常。它和缺钙没关系，主要是由于指甲基质受损后出现的指甲改变，也就是说，通常都是局部创伤后导致的。

有一个流传很广的观念，说指甲是身体健康的晴雨表。言下之意，就是指甲的问题可以反映内部的健康状况。比如，指甲有白点，可能就是缺钙的表现。关于这种说法，还有其他版本，比如指甲白点，是因为缺锌、缺维生素、长蛔虫……

这些说法很显然都是相互矛盾的，也是不可靠的。今天，我们就借着这个情况来深入聊聊缺钙和指甲白点。

钙对人体的重要性

之所以有人担心指甲白点是缺钙，很大一个原因是他们担心自己缺钙，担心营养和健康状况不好。

诚然，钙确实很重要，是人体中至关重要的元素。它主要存在于骨骼和牙齿中，帮助保持其坚固性。另外，它还在血液凝结、肌肉收缩、神经传导及心脏功能中发挥重要作用。

真正的缺钙，主要有 2 大反映，一个是骨骼里面的钙质流失，引起骨质减少甚至骨质疏松；另一个是血液里面循环的钙离子减少，出现低钙血症，进而影响全身的功能。

那么，缺钙的具体表现是什么呢？

很多人并不清楚缺钙对身体的具体影响。其实，轻度钙缺乏通常没有症状，人类难以感知。

如果是明显缺钙，则可能有抽筋、面部抽搐、震颤等症状。此外，由于骨骼脆弱，还容易骨折、牙齿脱落，甚至在儿童中引发佝偻病。佝偻病的典型症状包括囟门闭合延迟、O 型腿、发育延迟和肌张力下降等。另外，钙缺乏还可能会有一些其他的症状，不过这些没有特异性，也就是说匹配度不高，包括：吞咽困难、头晕、焦虑、易怒、低血压、肠绞痛、脊柱或髋部疼痛、压缩性骨折、身高下降等。

而缺钙和皮肤的关联，则比想象中的弱。具体来说，缺钙之后，一般没有皮肤的异常表现，如果有，偶尔会出现指甲变脆、指甲分离、头发变脆（易折断）等情况。

考虑到钙在我们中枢神经系统的不同部位都可能起作用，具体到皮肤，可能会有四肢皮肤（尤其是手指部位）的麻木或者刺痛。可见，指甲和缺钙关系并不大。从组织学的角度也好理解，因为指甲的主要成分并不是钙，钙只占了指甲成分的 0.2% 重量，甚至远低于硫元素的 10%，此外，钙也不是决定指甲硬度的重要成分，这和钙在骨骼、牙齿的“主角”作用完全不同。所谓的指甲白点，几乎和缺钙并无关联，它往往是别的病因。

指甲有白点是怎么回事？

指甲上的白点是一种很常见的指甲异常，医学上我们称作“点状白甲”。这种点状白甲，是白甲中的一种，也是最常见的白甲类型。

它和缺钙没关系，主要是由于指甲基质受损后出现的指甲改变，也就是说，通常都是局部创伤后导致的。具体的创伤场景可见于下面一些情况：

· 意外的撞击或夹伤：不一定是很严重的损伤（严重时可以有甲下出血），有时候并没有留意到，过段时间才发现指甲有泛白；

· 咬指甲、抠指甲：这多见于儿童群体，以及容易焦虑的成年人；

· 美甲：美甲操作有时候也会损伤到指甲和指甲根部（指甲基质）。

这种点状白甲的特点是：部位不定，可以在手指甲上，也可以在脚指甲上。个数也不定，可能只有一两个，也可能有多个。大小一般是 1 到 3 毫米，只是指甲盖比较浅的一层发白，不是整个层面发白，并且不管按压与否，白色的质地都不会改变，更不会消失。还有一个很重要的点，这种白点随指甲生长，会逐渐向远端移动，平均一个月移动 1 到 3 毫米（和指甲生长更新速度一致）。

除了点状白甲外，还有一些其他的白甲，可能会是身体健康的晴雨表。比如，当整个指甲都发白时，我们称之为“完全性白甲”，或者“全白甲”，这可能和肝硬化、溃疡性结肠炎和家族遗传有关。如果指甲大部分异常，也就是“部分白甲”，则可能和肾炎、霍奇金病、麻风、转移癌等有关。如果指甲有多条均匀、横向平行分布的白色条带，则叫做“米氏线”，这可能和用药、心衰、肾衰、砷中毒或铊中毒等有关……

不过上面这些特别的白甲很少见，并且往往还有其他更明显、更重要的症状提示，普通人不用太担心。

指甲有白点，该怎么办？

如果指甲出现白点，大多数情况下，它们会随指甲生长逐渐消失，不用过于焦虑，也不需要做任何的药物治疗。结合行医经验，给大家的建议有这样 2 个：第 1：回顾近期生活。回想是否近期有指甲受伤的情况，比如碰撞、啃咬、抠抓、美甲，尽量避免二次创伤，另外还注意减少指甲接触化学品的频率，注意保持指甲的清洁卫生，并定期修剪指甲。第 2：观察指甲变化。留意白甲的类型和分布范围，如果白点不断变大，或者没有随着指甲生长而慢慢前移，建议咨询医生。尤其是，当有一些慢性疾病（如肝病、肾病、消化系统疾病时）且病情刚好也控制得不好，则可能和指甲变化有些关联。另外，尽量避免自行诊治。毕竟白甲的成因比较多，不建议自行使用药物。有需要的话，可以在医生的指导下进行检查和诊断，这对于明确原因、针对性的治疗至关重要。

如果真的担心自己缺钙，那么也需要在医生指导下进行针对性地评估和检查，相关的检查项目很多，比如抽血检查血钙、甲状旁腺激素、1,25(OH)2D、碱性磷酸酶等，甚至做骨密度检查（一种影像学检查），结合这些医学检测，才能更好地确定有没有缺钙。

啰嗦这么多，我们想强调的是，尽管钙对人体至关重要，但指甲上的白点与缺钙的直接联系并不大，这些指甲白点通常是轻微的外伤、咬指甲或美甲等局部损伤造成的，并且白点会随着指甲的生长逐渐向远端移动，最终自然消失。因此，对于大多数人来说，如果指甲上出现白点，无需过度担忧。重要的是要回顾近期是否有可能导致指甲受损的行为，并尽量避免这些行为。在担心缺钙的问题上，我们也应该采取科学的态度，通过医生的指导进行专业的评估和检查，而不是仅仅根据指甲上的白点来判断（真的不灵）。通过正确的方法，我们可以更好地了解自己的身体状态，采取适当的措施来维护健康。

照“谣”镜

这类谣言往往没有基于科学研究和医学证据的支持。它们可能仅仅源于个别人的经验、传统观念或网络上的不实信息，还通常将复杂的健康问题与单一的原因联系起来，如指甲上的小白点直接与缺钙相关。这种简单归因忽略了健康问题的复杂性和多样性。

本文转自：温州新闻网 66wz.com