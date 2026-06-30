“绵阳考生高考估分715查分299”系谣言（2026·06·30）

全国网络辟谣 2026-06-30 18:58:54

辟 谣 “四川绵阳考生高考估分715查分299”系谣言

详情：近日，有网民发布题为《高考估分715查分299，女孩称试卷不是自己的》的帖文，称“四川绵阳考生周某禾高考预估分数715分，实际查分仅299分”，还罗列所谓“单科成绩：语文71分、数学58分、英语63分、理综107分”，并存在“该考生调取电子答卷后，发现答题卡笔迹、涂卡方式与本人日常考试痕迹不符”等情节。相关内容经网络传播后，引发关注。经绵阳市教体局核实，该内容纯属谣言。绵阳市教育考试院向省考试院核查确认，绵阳市并无网传姓名为周某禾的高考考生，也无对应299分及相关单科成绩的考生记录。同时，帖文中提及的考生调阅电子答卷、对比笔迹核查成绩等行为，均不符合高考成绩复核、答卷核查的官方规章制度与正规流程。综上，“四川绵阳考生高考估分715查分299”系该网民刻意捏造的虚假信息。请广大考生及家长，务必以各地教育部门发布的官方信息为准，通过正规渠道查询高考成绩、了解招考政策，切勿轻信、转发各类未经证实的网络传言，自觉抵制涉考谣言信息。（来源：四川互联网举报辟谣平台、绵阳市网络举报联合辟谣平台）

辟 谣 “克孜尔千佛洞壁画均为复制品，禁止拍照意在掩盖损毁”“景区禁止游客携带手机”等说法不实

详情：网传“景区禁止拍照是因为壁画均为复制品、意在掩盖损毁”的说法纯属谣言。克孜尔千佛洞是中国开凿最早的大型石窟群之一，它绵延3公里，现存251个石窟，窟内留存壁画约1万平方米。石窟工作人员澄清，不能用强光和闪光灯拍摄壁画，是因为光线里的紫外线会分解壁画里脆弱的颜料分子，长期照射会造成颜料褪色、墙体酥碱。闪光灯带来的红外热辐射，还会使颜料层与墙体产生温差，引发热胀冷缩现象，导致颜料层逐步脱落。

此外，还有部分自媒体将“千佛洞禁止拍照”的文物保护规定，断章取义曲解成“景区禁止游客携带手机进入”，无端造成游客的出行焦虑。景区管理规范明确允许游客携带手机进入园区及洞窟，仅规定洞窟内部禁止拍照、录像，洞内禁拍是全国石窟类文物景区统一实施的保护举措，和限制游客携带手机不存在关联。（来源：新华网）

科 普 夏季警惕食物中毒

详情：高温、高湿的夏季，是食源性疾病的高发季节。随着气温不断升高，公众在品尝夏日美食的同时，需重点警惕食物中毒风险，把好“入口关”，守住“舌尖上的安全”。

在高温潮湿环境中，凉皮、河粉等湿米粉类食品一旦被椰毒假单胞菌污染，会滋生毒性极强的米酵菌酸。选购凉皮、河粉等湿米粉类食品，务必选择资质齐全的正规商户，认真查看产品生产日期、保质期及储存条件。散装现做凉皮建议当天吃完，切勿在室温环境下久放，更不要隔夜食用。若发现凉皮、河粉等出现发酸、发黏、异味、色泽异常等变质现象，需立即丢弃，切勿侥幸食用。

泡发方式不当的干木耳，也存在被椰毒假单胞菌污染并产生米酵菌酸的风险。食用木耳需遵循现泡现吃原则，避免常温长时间浸泡、隔夜泡发；若需提前泡发，应放置在冰箱冷藏环境中，利用低温抑制细菌繁殖。

皮蛋在加工、运输和储存过程中易被沙门氏菌污染，凉拌皮蛋时通常不经过高温加热，很容易将病菌直接吃进肚子里。感染后，患者常出现腹痛、吐泻等症状，严重者还可能发生脱水、电解质紊乱等情况。皮蛋食用前最好蒸煮5至10分钟，尽量不要直接生吃，老人、小孩等肠胃虚弱人群，更应煮熟后食用。

冰镇果切也是不少人的夏日“消暑伴侣”，但瓜果切开后存在极高的细菌滋生风险。未吃完的鲜切水果，应及时用干净保鲜膜或保鲜盒密封后冷藏，并尽快食用完毕。再次食用前，可切除表面1至2厘米厚的果肉后再食用，降低细菌摄入风险。（来源：新华社）

提 示 上海市卫健委等五部门发文加强健康科普，加大健康类谣言辟谣力度

详情：为持续提升全民健康素养，上海市卫生健康委员会等五部门联合制定《关于进一步加强本市健康科普工作的实施意见》并于近日发布。文件指出，上海市各级医疗卫生机构、医学院校、学协会等要加强全行业健康科普传播推广。同时，集中权威专家资源，加大健康类谣言的辟谣力度。上述文件明确，加强互联网健康科普行为监管。

一方面，落实健康科普负面清单制度，编制《互联网健康科普负面清单规则库》，明确互联网健康科普的行为边界。依托人工智能技术，提升违规内容自动识别、动态预警和风险研判的能力，严禁违规转诊、转介。医疗卫生机构须压实主体责任，落实账号申报、审核、监测、处置与信息更新等职责，形成工作闭环。建立违规线索快速响应与处置机制，对行业管理部门派发的《互联网健康科普违规信息核查通知书》，快速核查并及时处置，积极整改。集中本市权威专家资源，加大健康类谣言的辟谣力度。

另一方面，建立常态化监测通报机制，及时发布行业工作提示、违规案例通报及多渠道分发服务机构（MCN机构）“不良记录名单”，并将个人和机构的相关违规行为作为健康科普服务百姓情况监测、工作绩效评价的重要依据。深化与网信、市场监管等部门的协同联动，完善信息共享、线索移交与联合研判机制。建立健全分级分类处置机制，对违规情节较轻的行为，通过行业通报及警示教育予以规诫；对涉及意识形态或情节严重者，联合网信、市场监管部门依法依规采取相应措施。（来源：上海市人民政府、澎湃新闻）

本文转自：温州新闻网 66wz.com