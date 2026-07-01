健康真相NO.717丨采了耳，耳朵会长毛？

人民日报微信、科普中国 2026-07-01 09:46:15

朋友们，谁懂啊，因为听声音闷和耳鸣去看病，结果医生说“你耳朵长毛了！”

耳朵长毛已经很离谱了，更离谱的是长毛原因很可能和采耳有关……

今天，就来聊聊耳部清洁和采耳。

大多数人不需要频繁掏耳朵

大部分人家里都常备着棉签或挖耳勺，每当感觉耳朵堵塞或刺痒时，就会下意识掏一掏。为了掏得干净，很多人甚至买了螺旋耳挖、弹簧耳棒、可视镜头等各样道具。

但实际上，你的耳朵可能根本不需要被如此精致地清理——耳屎虽被冠上“屎”字，可它却不是耳朵的排泄物。它有一个文艺的学名：耵聍。

耵聍的形成，其实对人大有用处。

人体的耳部结构由里到外依次是耳蜗、鼓室、外耳道和耳廓。外耳道的外侧三分之一是软骨部，这里的皮脂腺和耵聍腺，会负责分泌出一种抗菌、防水的蜡状物质。这种物质和脱落的外耳道表皮混合在一起，就组成了耵聍，它们共同为人的耳朵建立起一套防御机制。

耳朵结构

虽然耳朵眼很小，但对于细小的尘垢和昆虫而言，无异于大敞四开的门洞。耵聍的存在，可以阻止这些外来物质进入体内。

同时，含有油性、呈现酸性的耵聍还可以让耳道保持干燥，维持酸碱平衡，让我们的耳道不会沦为一个潮湿又多碱的天然培养皿。

有人或会担心，耵聍越积越多，最终造成耳道堵塞、听力下降。这种情况叫做耵聍栓塞，确实有的人有可能会出现这种情况，但是大多数人其实不必担心。

外耳道和耳蜗之间有一道薄膜作为屏障，耵聍根本穿不过去，主要聚集在外耳道的外侧。

耵聍会不断向外耳道的道口（也就是耳廓）移动，我们咀嚼、吞咽或运动时，它就会在不经意间被排出。

采耳，比你想象得危险

有人问，不自己掏，去找专业些的采耳机构会不会好很多？答案也许会让你失望：去外面采耳，远比想象中要危险。

和家里相比，许多采耳机构的道具花样繁多。鹅毛棒、孔雀羽、小音叉、马尾棒……不过，这些采耳工具，在使用和保管上都很难保证清洁。

比如像羽毛一样的孔雀羽，它往往是采耳的开场白，会在耳朵里旋转，但很多采耳机构都不能做到一客一换，而是循环使用。在消毒时，也只是用酒精擦拭一下，根本起不到杀菌的作用。如果上一位客人的耳道里有真菌，很容易就被工具传递给下一位。

此外，采耳机构的采耳流程也有隐患。比如，很多人会拿鹅毛棒在脸部和耳道来回横跳，如果脸部有异物，很可能就会被这些容易吸附微小颗粒的绒毛带到耳朵里，在经过掏耳之后，你的耳朵，可没有丝毫防御性。

最重要的是，很多采耳机构往往还会提供其他组合服务，比如足疗、按摩等，因此这类场所往往都是较为湿润的，就算工具清洁到位了，也会在这样的环境中滋生微生物。

正常的掏耳朵，只是用具清洁耳道，但采耳店里的采耳，往往会打着让人放松、舒适的名义，拿各种工具刺激耳道，如果力度过猛，很可能造成外耳道损伤，严重的，甚至会刺穿鼓膜。这就得不偿失了。

市面上的网红采耳店，有的还宣称能治疗中耳炎，但很遗憾，这更是个噱头。首先，采耳店并没有医疗行业的从业资质。其次，中耳炎是发生在耳朵的鼓室中的，鼓室和外耳道之间有鼓膜作为界限，掏耳朵根本治不了中耳炎。

如果真的需要要掏耳朵

请注意这些

首先，掏耳不要过于频繁，毕竟耳屎会在我们的正常咀嚼、运动中被排出。我们可以在觉得耳朵有明显的堵塞或刺痒感时，再去简单掏一掏。

其次，选择工具一定要谨慎。很多人习惯用棉花棒，觉得可以把耵聍沾出来，但这种方法并不推荐。

根据调查，耵聍的干湿性质因人而异。中国人大部分都是干性耵聍，用棉签只会把耵聍推到里面，相比之下，掏耳勺更合适。不过，在用掏耳勺的时候，也不要掏得太深，避免会刺穿鼓膜，造成疼痛和听力下降。

由于体质不同，环境各异，有一些人，的确是要及时掏耳的，不然就可能有耵聍堆积的风险。

比如，在游泳和洗澡时不注意防护，水浸入了外耳道；或者一些人外耳道狭窄、表皮细胞生长异常，耵聍排出能力较差。这种情况下如果不及时掏耳，耵聍长久堆积后，就会造成听力下降。

若感觉到明显的耳道堵塞、听力下降或者头脑晕眩，一定不要自己动手掏，最好去医院挂个号，查清楚是什么情况。如果确定是耵聍堵塞，医生通常会用药水软化耵聍，再用专业工具掏，这样比较安全。

另外，小孩子发育不成熟、老人耳道松弛，对他们来说，耵聍可能不会顺利地自然排出，同样需要去医院处理。

来源：人民日报微信、科普中国

原标题：医生：呦，你耳朵长毛了！是不是去采过耳？

本文转自：温州新闻网 66wz.com