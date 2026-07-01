辟谣学堂NO.328丨快递到家不能这样拆！这些隐患要知道

国家应急广播、中国新闻网 2026-07-01 09:51:12

相信不少人都有这个习惯，快递到了顺手拿进门，在沙发、餐桌上拆开，纸箱堆在角落攒一攒再丢。这些看似平常的动作，实则藏着不少隐患。近日，话题#建议不要把快递带回家里拆#登上热搜，引发网友热议。

这些快递纸箱到底危险在哪？为何不建议带回家拆？一起来了解。

纸箱味道刺鼻

堆家里伤身

一些快递纸箱会有刺鼻的气味，而这些有气味的气体，通常是TVOCs（总挥发性有机物）。

其实，生活中能产生TVOCs的东西有很多，但自然产生的TVOCs浓度低且通常无害，对人体不会造成负面影响。

而一些快递纸箱产生的TVOCs则包含对人体多个系统都有害的成分，比如苯、甲苯、二甲苯等。倘若一大堆箱子一直囤积在家里，TVOCs不断积聚，将影响健康。加之夏季雨水频繁，若纸箱受潮发霉，还会产生霉菌，吸入后会直接刺激呼吸道。

包裹一路辗转病毒细菌沾身

一件快递从发货地到消费者的手上，一路辗转各种环境，外包装很容易附着各类病毒和细菌：

呼吸道病毒：如流感病毒、鼻病毒等。特别是在流感季，通过手接触被污染的包装，再触摸口、鼻、眼，可能造成感染。

肠道病毒：如轮状病毒、诺如病毒等，活力很强。若快递包装在流转中被污染（例如患病的经手人员未彻底清洁双手），就可能传播病毒引起腹泻、呕吐等。

其他病毒：如腺病毒等，可引起结膜炎、呼吸道感染等。

常见致病细菌：如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌等，可能通过接触传播，引起腹泻、皮肤感染等。

需要提醒的是，纸箱缝隙还容易附着虫卵。比如，蟑螂等害虫会通过附着在纸箱或商品上的卵鞘实现远距离传播；米虫、衣蛾等也常借助快递潜入室内。

除了健康风险之外，大量堆放的快递纸箱还存在着消防安全隐患。

别忽视

快递纸箱的消防隐患

当纸箱、泡沫塑料等堆放在家中或楼道，既有火灾隐患，又堵塞逃生通道。

这些杂物一旦着火，即使是“小火”，由于堆放物品种类繁杂，也很可能产生大量浓烟和有毒气体，对生命安全存在巨大威胁。因此拆完的快递纸箱应及时清理。

安全收拆快递

做好这几点

户外拆：尽可能在门外或楼道里拆快递，不带入室内生活区。

要洗手：接触快递后务必用肥皂和流动水洗手20秒，不要直接触摸口鼻、进食。

不囤积：拆完的纸箱压扁、捆好、扔到指定垃圾桶，不给病菌滋生和火灾隐患留空间。

分区放：若当天无法扔掉，应将待丢弃的纸箱单独放在门外妥善处，远离火源、热源和任何电器设备。

来源：国家应急广播、中国新闻网

原标题：快递到家不能这样拆！这些隐患要知道

本文转自：温州新闻网 66wz.com