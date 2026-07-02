健康真相NO.718丨剔牙引发破伤风？这种“小伤”千万别大意

国家应急广播微信公众号 2026-07-02 09:40:25

实际上，破伤风的感染风险无处不在。一旦发现可能存在破伤风风险的伤口时，务必及时处理并送医救治。

对很多人来说，破伤风不是一个陌生的词汇，不过在大众固有印象里，认为只有被生锈铁钉、铁器扎伤，才会感染。

实际上，破伤风的感染风险无处不在。什么样的伤口容易埋下健康隐患？感染破伤风有哪些症状？日常如何预防？国家应急广播专访应急总医院急诊科主治医师孟昌。

一根普通牙签

竟差点让人丢掉性命

前不久，武汉市民张先生饭后用牙签剔牙时扎伤了牙龈。由于伤口很小，血很快就止住了，所以他没当回事。一周后，他开始张不开嘴，接着颈背部肌肉僵硬、全身痉挛，被紧急送进武汉大学中南医院急救中心时，已发展为重度呼吸衰竭。经过31天的全力救治，才终于闯过生死关。

一根牙签，为何会引发如此严重的后果？背后“元凶”正是破伤风梭状芽胞杆菌(下称破伤风梭菌)。

破伤风梭菌是一种厌氧菌，氧气能抑制它的繁殖。感染的关键条件，往往是伤口深处形成了缺氧环境。

本次致病的核心关键

张先生本次致病的核心关键并非牙签本身，而是牙龈破损形成的小而深、密闭缺氧的特殊伤口环境，这恰好为破伤风梭菌提供了繁殖条件。

病菌侵入伤口后，会在暗处大量增殖，持续释放剧毒神经毒素，慢慢侵蚀人体神经系统。破伤风重症患者在无医疗干预的情况下，病死率接近100%。

破伤风典型症状：

张口困难 肌肉僵硬

孟昌表示，破伤风毒素会侵袭患者的神经系统，破伤风的潜伏期通常为3至21天，发病时患者会出现张口困难、肌肉僵硬等症状，严重时可能会出现窒息。

具体症状包括：

肌肉僵硬和痉挛：这是破伤风最典型的症状，从面部肌肉开始，逐渐扩展到全身。

苦笑面容：面部肌肉的痉挛导致患者表情僵化。

吞咽和呼吸困难：咽部肌肉和呼吸肌肉的痉挛导致吞咽和呼吸困难。

部分患者可出现高热、出汗增多：多由肌肉持续痉挛产热或继发感染引起。

敏感度增加：对触摸、声音或光线更为敏感。

什么样的伤口

可能感染破伤风？

破伤风梭菌并不是一种罕见的细菌，它其实无处不在。孟昌介绍，“破伤风梭菌广泛存在于自然环境中，任何长期暴露的物品都可能沾染该菌，一旦这类带菌物品对人体造成深而窄的穿刺伤，便容易感染破伤风。”

以下几类伤口需要特别注意：

深度刺伤：如被铁钉、尖锐木屑、碎玻璃等刺伤。这类伤口通常较深，表面开口小，但内部损伤严重，易形成缺氧环境，适合破伤风梭菌繁殖。

污染严重的伤口：当伤口接触泥土、灰尘、粪便或其他污染物时，尤其是在户外工作或活动中发生的严重创伤，破伤风感染的风险显著增加。

撕裂伤与挫伤：皮肤和软组织的破裂或挤压损伤易致局部缺血缺氧，为破伤风梭菌提供了生存环境。

动物咬伤：尤其是被犬、猫等咬伤深部组织，伤口易形成厌氧环境，为破伤风梭菌提供生存条件。

医生提醒

孟昌提醒，一旦发现可能存在破伤风风险的伤口时，务必及时处理并送医救治。

如果被牙签、木刺、针、玻璃等扎出了深而窄的穿刺伤，可使用肥皂水或流动的清水冲洗伤口至少15分钟。

若受伤后出现牙关紧闭、肌肉僵硬等疑似破伤风症状，应就近到急诊科就诊；伤口若出现红肿、化脓，也应及时就诊评估。由医护人员根据患者实际情况决定是否需要注射破伤风抗毒素或破伤风免疫球蛋白。

此外，日常规范接种破伤风疫苗是预防破伤风最根本的手段。

正确面对破伤风，应主动提高认知，做好预防。当身体出现一些被异物扎伤的小而深的创口，尤其伴随铁锈、木屑、泥土等污染物，一定不要麻痹大意。正确处理伤口，必要时就医排查破伤风感染可能，切勿拖延。

来源：国家应急广播微信公众号

原标题：剔牙引发破伤风？这种“小伤”千万别大意

本文转自：温州新闻网 66wz.com