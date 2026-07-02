《大众健康》杂志 2026-07-02 09:40:24

建议大家不要从40摄氏度的街上直接冲进空调房里，可以先在大厅或者楼道里站一两分钟，让身体慢慢适应。

很多人在夏季出现过吹空调引起的头痛、鼻塞、关节酸痛等症状，这被称为“空调病”。严格地说，医学教科书里并没有“空调病”这个词，它是一组症状的统称，背后主要有三个原因。

1.温差太大，身体来不及适应。

夏天室外温度在35摄氏度以上，空调房里可能只有22～24摄氏度，温差超过10摄氏度。人体最舒适的温差变化范围通常在5～7摄氏度。频繁进出室内室外，人的血管和肌肉反复收缩扩张，容易引起头痛、颈肩僵硬，甚至胃肠功能紊乱。

2.空气太干，黏膜干裂。

空调制冷时会带走空气中的大量水分，室内湿度往往会降到30%以下。而我国《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2022)推荐的人体舒适湿度是40%～80%。干燥的空气会让鼻腔、咽喉黏膜变干变脆，屏障功能下降，病毒和细菌更容易乘虚而入。

3.空气不流通，污染物“开派对”。

因为开着空调，很多人一关窗就是一整天，久而久之，室内的二氧化碳浓度升高，人会感到头昏、乏力。更大的麻烦来自空调内部，一项针对家用空调卫生状况的调查显示，从未清洗过的空调，内部细菌和霉菌检出率超过80%。这些微生物被送风系统吹到房间里，可能诱发过敏性鼻炎、哮喘等。

出入空调房，务必给自己一个“缓冲带”。研究发现，当人们从炎热的室外进入室内时，如果中间经过楼道、门厅、电梯厅等“过渡空间”，身体的冷热不适感会明显减轻。而且，当“过渡空间”的温度在27摄氏度左右时，人体的生理反应和主观感觉都最为舒适。

建议大家不要从40摄氏度的街上直接冲进空调房里，可以先在大厅或者楼道里站一两分钟，让身体慢慢适应。离开空调房去室外前，可以先在门口缓一缓再走。如果办公室空调温度开得很低，可以随身带一件薄外套或者披肩，到了室内就穿上，出来时再脱掉。这个小小的“缓冲”动作，能让你的体温调节中枢少受很多罪。

来源：《大众健康》杂志

原标题：吹空调后浑身难受？教你几招防护方法

本文转自：温州新闻网 66wz.com