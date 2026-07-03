温州都市报 温州辟谣 记者 吴祖坚 通讯员 鹿轩 2026-07-03 10:46:13

一家留学中介看似贴心的“一条龙服务”，却让近10名学生遭遇入学困境，部分学生因未及时缴纳学费被取消入学资格。

“认识名校校长，有内部渠道”“学费、住宿费都帮您代缴了”……一家留学中介看似贴心的“一条龙服务”，却让近10名学生遭遇入学困境，部分学生因未及时缴纳学费被取消入学资格。近日，鹿城区检察院以涉嫌诈骗罪依法对该机构负责人刘某批准逮捕。

学费被挪用，过了缴费期被终止入学

2025年9月，市民李女士正为孩子升学发愁。经朋友介绍，她认识了某留学咨询服务公司负责人刘某。交谈中，刘某拍着胸脯保证，自己认识上海某国际高中校长，只要缴8万元“渠道费”，就能安排孩子就读。见刘某说得信誓旦旦，急于给孩子找个好出路的李女士当即转账。同年11月，孩子收到该校的录取通知书，这让李女士对刘某的“能力”深信不疑。

然而，随后的两个月里，刘某多次以“帮忙代缴学费”“特殊渠道入学需缴纳保证金”“代缴宿舍费”等名义，不断催促李女士转账。出于信任，李女士陆续向其提供的个人账户转账29万余元。2026年1月，孩子突然反映无法登录学校内部系统，联系校方得知，孩子的学费缴纳早已过了最晚期限，已经被终止入学。

慌了神的李女士立即找刘某对质，没想到对方竟伪造了一张与“校长”的聊天记录截图搪塞。直到李女士找到校长核实，才发现所谓的“保证金”“帮忙代缴”全是子虚乌有，而刘某到此才承认自己挪用了资金。2026年5月6日，多次催促刘某还款无果，李女士向公安机关报案。

多人被骗，涉案金额100余万元

到案后，刘某交代，其公司经营不善早已负债累累，为了填补资金缺口，他便动起了挪用客户钱款的念头。经公安机关初步查明，2025年10月至2026年5月间，刘某凭借留学中介服务行业的信息差，以代办国际高中入学、出国留学、国际转学等为由，先后诈骗李女士、颜同学、全同学等人，涉案金额达100余万元。

其中，颜同学委托刘某办理海外留学事宜，在收到学校正规录取通知书后，刘某谎称可代为缴纳语言班课程费、签证费及学费等，诱骗颜同学转账20万余元。实际上，这笔钱款并未进入学校账户，而是被刘某私自挪用。最终，颜同学因错过官方缴费时限，无奈失去了入学资格。而全同学在报案中表示，其向海外某大学核实后发现，刘某虚构了保证金等多项缴费内容。

“被害人确实收到了录取通知书，这恰恰是这个骗局最狡猾的地方。”承办检察官指出，与传统诈骗中虚构入学事实不同，此类案件中的犯罪嫌疑人往往具备一定的行业资源或信息差，他们先是通过合法途径帮助学生完成真实入学，以此建立信任。一旦家长放松警惕，嫌疑人便以“代缴”“疏通”等名义持续敛财，甚至故意截留官方缴费通知，导致学生因欠费而面临退学风险。

选择留学服务时警惕欺诈陷阱

目前，该案正在进一步审理中。随着高考、中考落下帷幕，就读国际高中或出国留学成了不少家庭的选择，各类留学中介也迎来咨询的高峰期。检察官提醒广大家长和学生，在选择留学服务时务必保持理性，警惕欺诈陷阱：

一是严查资质，拒绝“黑中介”。选择留学中介机构时，要查验其营业执照及经营范围，确认是否具备相关资质，切勿轻信无资质的“个人顾问”或“工作室”。

二是钱款往来，坚持“对公转账”。正规的留学申请费用、学费、住宿费等，均应通过学校官方指定的对公账户缴纳。凡是要求转入个人账户，或以“代缴”“避税”为名诱导私下转账的，极有可能是诈骗。

三是信息自主，掌握申请主动权。家长和学生在委托中介的同时，应主动了解目标院校的官方招生政策、申请流程及截止日期。所有申请材料、录取通知及缴费凭证应由本人亲自核对确认，避免陷入“钱学两空”的困境。

四是留存证据，及时报警维权。一旦发现中介存在失联、推诿或疑似诈骗行为，应立即停止转账，保存好合同、转账记录、聊天记录等证据，并及时向公安机关报案。

来源：温州都市报 温州辟谣

原标题：录取后被取消入学资格 警惕留学黑中介“代缴费”骗局

记者 吴祖坚 通讯员 鹿轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com