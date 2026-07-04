中考作文阅卷只看开头结尾，30秒快速打分？

“贵州辟谣”微信公众号 2026-07-04 10:11:14

中考评卷事关教育公平与广大考生切身利益，是社会高度关注的民生事项。近期，网络上流传“中考作文阅卷仅看开头结尾、30秒快速打分”的言论，引起考生及家长们的关注和热议。

中考评卷事关教育公平与广大考生切身利益，是社会高度关注的民生事项。近期，网络上流传“中考作文阅卷仅看开头结尾、30秒快速打分”的言论，引起考生及家长们的关注和热议。

对此，2026年贵州中考语文学科阅卷组长、贵州师范学院文学与传媒学院院长杨波作出回应，详解贵州省中考作文评卷公平公正三重保障机制。

杨波介绍，作文作为语文阅卷重点，评卷全程设置多层规范流程。阅卷前，专家组结合本年度考题与全省考生答题实况，制定细化、精准的统一评分细则，筑牢科学打分基础。阅卷执行“2+1”双评复核机制，一评、二评存在分差将进入大组长复评，系统全程标准化管控。同时，阅卷现场同步落实全流程质量监控，实时抽查评卷标准执行情况，多重手段杜绝随意打分，全方位保障中考语文、作文阅卷公平公正，破除阅卷潦草打分的不实传言。

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本文转自：温州新闻网 66wz.com