汽油会不会过期？夏天加油可不可以加满？专家释疑

“中国石油”微信公众号 2026-07-04 10:14:13

“汽油会不会过期？”“夏天加油可不可以加满？”“95号汽油比92号汽油耐烧吗？”……天气渐热，酷暑将至，一些所谓的“加油秘诀”也准时返场，这些年年流传的说法是真的吗？

“汽油会不会过期？”“夏天加油可不可以加满？”“95号汽油比92号汽油耐烧吗？”……天气渐热，酷暑将至，一些所谓的“加油秘诀”也准时返场，这些年年流传的说法是真的吗？

针对车主关心的“夏天加油可不可以加满”这一问题，中国石油石油化工研究院清洁燃料研究所高级专家鞠雅娜说：“汽油具有热胀冷缩的特性，夏季气温升高，汽油变得更容易挥发，油箱内会产生大量油气，内部压力随之升高。油箱需要预留出一部分空余空间，用来缓冲汽油膨胀和挥发出来的油气。如果油加得太满，剩余空间不足，油气和膨胀的汽油就没地方释放，会增加渗油和渗气的风险，存在安全隐患。夏天加油不宜加得太满。”

很多车主也疑惑汽油会不会过期，对此鞠雅娜明确表示：“汽油确实会过期变质。判断汽油耐不耐放，主要看诱导期这个指标。汽油里的烯烃，特别是微量的二烯烃格外活泼，极易和空气中的氧气发生氧化反应产生胶质，这就是汽油放久变质的主要原因。至于汽油能存放多久，不光看汽油本身的组成结构，储存温度、储存环境、海拔气压，还有车辆日常运行工况等都可能会影响保质期。”

此外，网传的“95号汽油比92号汽油耐烧”也被专家证伪。鞠雅娜指出，汽油标号代表的是油品抗爆性能，常见汽油标号为92号、95号、98号。科研院所对照试验证实，同等测试条件下，92号汽油百公里平均油耗6.462升，95号汽油为6.525升，二者油耗差距极小，网传的“高标号汽油更省油”属于伪命题。

汽油是由原油炼制加工而成的。当前我国原油供给渠道多元稳定，兼顾国内油田自主开采与海外原油进口。

如何快速辨别劣质汽油

记住这三招

1.看外观。合格汽油清澈透亮；若油品浑浊发黑、色泽暗沉，或内含悬浮杂质，大概率为劣质油。

2.闻气味。合规汽油具备专属淡油气味；若油品散发恶臭、强烈刺鼻味、酸味，或是带有浓烈香精香味，均存在质量隐患。

3.测挥发。滴少量汽油于手心，正品汽油挥发性强，一两分钟内可完全挥发；挥发缓慢、手上残留油膜油污的油品属于异常油品。

业内专家提示，以上仅为日常简易鉴别手段，油品是否达标，最终需以专业机构标准化检测报告为准。

加了劣质汽油 维权索赔要点

1.保险公司通常不予理赔，向涉事违规加油站追责。北京云嘉律师事务所合伙人牛慧源律师介绍，根据保险法及机动车商业保险示范条款，保险责任通常针对“意外事故”或“碰撞、倾覆等特定风险”，而汽油品质缺陷导致的发动机腐蚀、积碳、爆震等机械损伤，在性质上属于“车辆自身质量或使用不当问题”，而非保险条款所承保的“外来的、突发的、非故意的”事故。实践中，保险公司普遍将其列为免责情形，理赔申请被拒付具有较高的合同依据与司法支持率。从民法典侵权责任编或合同编角度，若加油站提供的汽油不符合国家强制标准，确属违约或侵权的，车主有权要求其赔偿维修费、停运损失等直接损失。

2.妥善留存消费凭证。加油发票是维权核心证据，持发票可与加油站协商赔偿，也可向市场监管部门举报，依法主张赔偿。

3.从源头上规避风险。律师提示，做好油品消费风险防控，最优方式并非出现问题后再维权，而是提前做好前置防范。广大车主应优先选择油品供应稳定、质量管控体系完善的合规品牌加油站。选择正规站点的规范服务，以合理支出守护车辆使用安全，从源头规避油品纠纷，杜绝事后理赔受阻、维权追偿困难等被动情形。

本文转自：温州新闻网 66wz.com