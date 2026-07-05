中国新闻网 2026-07-05 10:55:00

“冷在三九，热在三伏。”今年7月15日入伏，“三伏天”一共有40天。算一算，还有十多天，酷热难耐的“三伏天”就要来了。

此前，“40天超长三伏天来了”登上热搜，有网友称，三伏大多数都是40天，很少有30天的；也有网友表示，今年三伏天时间比较长，足足40天，要做好防暑准备。

微博截图

对此，在接受中新网记者采访时，山东社会科学院文化研究所研究员郑艳分享了“三伏天”日期的计算方法，同时明确表示，相较而言，40天的三伏天更为常见，从2015年至2024年，三伏天连续10年都是40天。

40天的三伏天更常见

实际上，三伏天的天数与庚日的循环周期等因素有关。

郑艳解释，一般来说，入伏的时间以“干支纪日法”推算，即“夏至三庚数头伏”，也就是夏至后的第三个庚日为初伏(头伏)的开始。

以此类推，夏至后第四个庚日为中伏起始日，立秋后的第一个庚日为末伏首日。三伏天的总天数取决于中伏的长度。中伏是10天还是20天，则取决于夏至到立秋之间有几个“庚日”。

“若夏至到立秋之间有4个庚日，则中伏为10天，三伏共30天；若夏至到立秋之间有5个庚日，则中伏为20天，三伏共40天。”她说。

查阅资料后，郑艳发现，相较而言，40天的三伏天更为常见，比如从2015年至2024年，三伏天连续10年都是40天。2025年的三伏天是30天。

资料图：书法家为品尝过烙饼摊鸡蛋的居民撰写“过三伏”的福字。当日正值末伏第一天，众多当地社区居民来到北京市西城区白纸坊街道华方居家养老配餐中心，品尝利用腐乳汁制作的“新式”烙饼摊鸡蛋。中新社记者 崔楠 摄

何谓“秋包伏”？

值得一提的是，郑艳表示，从时间角度来看，民间一般将立秋与末伏的关系分为两种：一种是“伏包秋”，指立秋当日恰逢庚日，与末伏第一天重合。

另外一种则是“秋包伏”，指末伏在立秋之后才开始。今年中伏20天，立秋在末伏之前，便是典型的“秋包伏”。

俗话说，“伏包秋，凉悠悠；秋包伏，热得哭”。她表示，这句谚语的经验依据在于立秋后剩余伏天的时间长短。“伏包秋”时，立秋后仅剩10天伏天，暑热消退较快。

“而‘秋包伏’时，立秋后可能仍有十多天甚至十八九天的伏天，热的时间更长，因此民间便有‘秋包伏，热得哭’的说法。”她表示。

资料图：市民在福建中医药大学国医堂接受传统的“三伏灸”治疗。当日是入伏首日，中国传统医学中最具特色的伏天保健疗法“三伏灸”备受青睐，福州市民纷纷前往各大医院和中医诊疗机构接受“三伏灸”，以求“冬病夏治”。中新社记者 张斌 摄

藏在饮食里的智慧

每逢三伏天，天气往往酷热难耐，人们想了许多办法来消解暑热带来的不适。在饮食上，比较典型的就是“头伏饺子二伏面，三伏烙饼摊鸡蛋”。

郑艳认为，这种饮食风俗里蕴含着人们应对三伏天的养生智慧。暑伏时节湿气重，湿热之气易直接损伤脾胃，导致人们食欲不振、精神倦怠。以小麦制成的饺子、面条、烙饼清淡易消化，且可补益脾胃。

同时，饺子等面食富含碳水化合物等等，可快速补充暑天消耗的体能。“而且，出汗流失的钠、钾等矿物质，也需搭配蔬菜、汤水等额外补充。”她说。

在郑艳看来，这些“伏天智慧”在今天依然值得借鉴：一是饮食宜清淡温食，伏天人体阳气外浮，脏腑反而虚寒，应少食寒凉；二是因时择食，选择当季食材；三是注重补益脾胃，在食欲不振时选择易消化且营养丰富的食物。(完)

来源：中国新闻网

原标题：40天“超长”三伏天更常见？专家回应

本文转自：温州新闻网 66wz.com