“市说新语”微信公众号、公安部刑侦局 2026-07-05 11:20:41

最近，骗子又出新花招了。他们自己刻个假公章，冒用“市场监管总局”和“全国12315平台”的名义，给您发文件、发短信、寄快递，说要给您退钱。您可千万别信！下面这两种情况，碰上了直接当诈骗处理。

第一种情况

打着“市场监管总局”旗号，让公司帮您退钱。骗子给您发个“红头文件”，上面写着：“市场监管总局（或市场监管总局办公厅），帮您办理退费。”让您扫文件上的二维码，或者点开一个网址去填资料。

真相是什么？市场监管总局从来没委托过任何公司和个人去办退钱的事！这文件是假的，章是自己刻的，什么“委托公司”更是没影的事。他们就是想让您把银行卡号、验证码填进去，好把您的钱转走。

第二种情况

冒充“全国12315平台”，发退费公告让您扫码。您可能会收到一条短信，或者一封快递，里面是一张“退费公告”，打着“全国12315平台”的名义，说：“现在联合12315给您办理退费，请扫下面二维码。”

真相是什么？12315是大家投诉举报、解决消费纠纷的平台，不会直接给您退钱，更不会让您扫个码就打款。您一扫那个二维码，钱没回来，自己口袋里的钱反倒可能被掏空了。

官方提示

市场监管总局和全国12315平台，不会委托任何人、任何公司办什么“退费”“兑付”“清退”的事。那些文件上的“红头”“红章”，全是骗子自己“炮制”的，和市场监管部门没半点关系。

收到这种消息，您就这么办：

1.别手快：不扫二维码、不点不明链接、不给任何人发送手机验证码。

2.别轻信：文件写得再像真的也别轻信，通过官方渠道再核实。

3.问对人：想确认真假可以拨打12315热线或者到市场监管总局的官网公众留言板块去问问。

4.快报警：要是感觉不对劲或者已经转了账，请第一时间拨打110报警！

来源：“市说新语”微信公众号、公安部刑侦局

原标题： 市场监管总局办公厅联合公安部刑侦局发布反诈提示：这些“退费”文件，都是骗子设的圈套！

本文转自：温州新闻网 66wz.com