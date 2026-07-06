健康真相NO.719丨这种旅拍“次抛衣”别乱买，很可能伤皮肤！

央视新闻微信公众号、中央广电总台中国之声 2026-07-06 10:18:26

眼下正值暑期出游的高峰期，各类旅行拍照需求集中涌现，主打平价一次性穿搭的“次抛衣”在电商平台销量出现上涨。“次抛衣”的流行契合了年轻人消费需求，但也有部分商家借着一次性穿衣理念降低生产标准。劣质“次抛衣”暗藏哪些健康隐患，如何选购？

行业内未出台专项标准

“次抛衣”产品质量参差不齐

浙江安吉市民周佳的网购订单里，总会有十几元的背心、三十多元的碎花长裙这样的商品。这是她专门入手的适合旅行穿搭的平价“次抛衣”，她觉得性价比十分可观。

记者在电商平台检索发现，所谓“次抛衣”售价不足50元，款式新潮、配色多样，多用于拍照打卡，大多仅穿着一两次就被丢弃或转售，与常规快时尚、服装租赁品类差异明显。

在中国纺织建设规划院高级工程师宋立丹看来，“次抛衣”是网络催生的消费概念，目前行业内没有出台对应的专项标准。

市场缺乏针对性规范约束，也直接导致产品质量参差不齐。有消费者反馈，部分次抛服饰做工粗糙、面料单薄，经过洗涤后还会出现变形、掉色等问题，但往往因价格低廉而选择接受。

一位消费者称，衣服到手后感觉实物和图片差距较大，手感比较粗糙，但是因为价格很便宜，也就穿一次两次，所以没有追究。

记者在多家电商低价服装店铺中发现，“次抛衣”的产品参数中，面料与材料成分常标注为“其他”，未展示具体信息；当询问水洗标、吊牌等标识时，商家仅表示以主图和详情图为准，无法提供更多图片。

劣质“次抛衣”可致皮肤过敏

江苏省人民医院皮肤科主任医师孙蔚凌介绍，廉价“次抛衣”可能会存在面料粗糙、化工物质超标、生产卫生不达标等安全问题。

“廉价的‘次抛衣’面料大多数比较硬，可能造成物理性的皮肤损伤，尤其是腋下、胸腰腹部或大腿根部的皮肤受到刺激后，会引起红斑、刺痛或者脱皮。此外，衣物所用的染料或固色剂比较低廉，其中含有的甲醛或芳香胺可能造成皮肤过敏。”

除全新商品外，大量“次抛衣”还在二手平台转售。平台内不少服饰以“旅游穿搭、一次性穿着”为卖点，商家多标注“仅穿一次”“九九新”。孙蔚凌表示，这类转手售卖的“次抛衣”卫生隐患显著升高，普通家庭的清洗手段很难彻底消除潜在安全风险。

如何判断“次抛衣”质量优劣？

其实无论价格高低，国内销售的服装均需符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB 18401-2010），该标准对甲醛、pH值、色牢度、异味、可分解芳香胺染料等设置了安全限值，并按接触皮肤程度划分不同安全技术类别。

中国纺织建设规划院高级工程师宋立丹表示，在购买服装前，消费者有权要求商家提供符合标准的证明。“应该看产品的吊牌、水洗标、生产厂家、材质等标识，要满足《国家纺织产品基本安全技术规范》。还要注意标注对应的是A类、B类还是C类，直接接触皮肤的衣物应至少是B类。”

宋立丹建议，消费者选购“次抛衣”后，可通过闻气味、触摸面料质感初步判断产品优劣，发现问题及时与商家协商处理。

“拆完包装可以闻一下衣服的气味，看它的质感，面料是否粗糙，线头是否杂乱，如果不支持七天无理由退货也要保持一定的警惕。如果感到不放心，可以在里面穿一件自己的衣服，稍微隔一下。”

来源：央视新闻微信公众号、中央广电总台中国之声

原标题：这种旅拍“次抛衣”别乱买，很可能伤皮肤！

本文转自：温州新闻网 66wz.com