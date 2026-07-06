健康真相NO.720丨这5个洗头“坏习惯”，不少人天天中招

人民日报微信、科普中国 2026-07-06 10:18:20

你是不是也有这样的体验，动不动就头皮发痒，一天不洗头就油出天际，洗太勤了头发又掉一地……

所以，头发会越洗越少吗？今天，我们来看看洗头的五个常见误区。

误区一：过度洗头或清洁不足

究竟应该以什么频率洗头呢？答案是——要根据自身情况来调节，过度清洁、过疏于清洁都不利于头皮健康。

如果头皮不爱出油，生活环境也比较清洁，两天甚至三天洗一次头都是完全没有问题的。如果头皮出油很多，那每天洗头也是可以的，必要时还是需要看医生，看是否需要借助药物来调节皮脂分泌。

误区二：使用固定的洗发水款式

不少人发现一款好用的洗发水后会长期回购使用，然而这样容易造成头皮菌群耐受。

不定期地换换其他产品，效果反而可能会更好。

误区三：洗得太用力

很多人洗头的时候，会用长指甲在头皮上又抓又搓，像是给头皮搓澡。

正确做法：先挤一些洗发水，将洗发水在手心里，加少量水揉擦，打出丰富的泡沫后，再抹在头发上，轻柔地用指腹在毛发和头皮上打圈按摩，就能在保护毛囊的基础上进行充分的清洁了。

误区四：洗发后用毛巾揉搓头发

在头发沾湿之后，张开的毛鳞片使得头发更加脆弱，毛巾揉搓容易使发丝因打结、折叠而发生损伤。

正确做法：用毛巾按压潮湿的头发，吸走大部分的水分，之后再自然晾干；或者在吸走大部分水分后，用吹风机顺着发丝方向吹风，在头发快干的时候将吹风机的加热功能关闭，用常温气流将头发完全吹干。

误区五：头发没干就睡觉

头发没干的时候，毛发的水分会增加摩擦力，再往枕头上躺，很容易导致发丝受损，尤其是进行过烫、染、漂的发丝，会更加脆弱容易断裂。甚至天气热时，湿漉漉的头发还可能滋生微生物，成为细菌和真菌繁殖的温床。

正确做法：洗完头发后一定要及时吹干再入睡，吹头发时吹风机的温度不宜太高。

来源：人民日报微信、科普中国

原标题：这5个洗头“坏习惯”，不少人天天中招

本文转自：温州新闻网 66wz.com