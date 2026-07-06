新华社 2026-07-06 17:45:02

7月7日，将迎来二十四节气中的小暑，恰逢年度“最小太阳”同步现身天宇。当日凌晨2时左右，地球过远日点，这是一年中地球距离太阳最远的位置，这天观测到的太阳视直径为全年最小。反观今年1月4日，我们也曾迎来年度“最大太阳”。为什么太阳会“变大变小”？听天文科普专家细细道来。

中国天文学会会员、天津科学技术馆天文科普专家刘仲利介绍，作为太阳系中的一颗行星，地球沿椭圆形轨道围绕太阳运转。正是这种椭圆形轨道，导致日地距离在一年中不断变化。

地球公转轨道上离太阳最近的点叫作近日点，距太阳约1.4710亿千米；离太阳最远的点叫作远日点，距太阳约1.5210亿千米。每年1月初，地球经过近日点；每年7月初，地球经过远日点。两者相差约500万千米。这种距离变化使得从地球观测到的太阳视直径发生相应改变。遵循“近大远小”的规律，最远的太阳看起来就是一年中最小的太阳了。

这是2025年在天津科学技术馆拍摄的地球过近日点和远日点时太阳大小对比画面（拼版照片）。（受访者供图）

太阳表面温度极高，人们不能用肉眼直接观看太阳，否则会灼伤眼睛。刘仲利提示，想要观测本年度最小太阳，必须搭配专业减光器材，或是采用间接投影的观测方式。感兴趣的公众可以佩戴专业护目镜，也可在户外准备一盆滴了墨汁的清水，借助水面倒影进行观看。如果使用天文望远镜观测和拍摄太阳，一定要在望远镜前加装专业的减光镜或减光膜，做好完整防护。

这里还存在一个看似相悖的现象：当地球运行至远日点、距离太阳最远的时候，北半球恰恰处在盛夏时节。今年7月7日迎来小暑节气，民间素有“节到小暑进伏天”的说法。

2025年7月4日，游客在黑龙江抚远市东极阁拍摄年度最小太阳。新华社记者张涛 摄

刘仲利解释说，日地距离年变化约500万千米，但这个变化对季节影响远小于地球自转轴倾角导致的季节变化。地球的四季更替主要取决于黄赤交角（约23.5度）的存在。这一倾斜导致太阳直射点在南北回归线之间周期性移动。夏季，北半球太阳光照射角度高、光照时间长，接收到的太阳辐射能量多，因此最为炎热。

来源：新华社

原标题：小暑恰逢“最小太阳”，为啥还这么热？

记者 周润健

本文转自：温州新闻网 66wz.com