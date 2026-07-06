“广州征集解禁摩托车意见”不实（2026·07·06）

全国网络辟谣 2026-07-06 19:09:26

辟 谣 “广州征集解禁摩托车意见”不实

详情：近日，一份名为“广州解禁摩意见征集”的问卷在网上传播，有网民在短视频平台发帖呼吁网民填写，并说“广州解禁摩托车的希望就靠你们了”。该问卷在开头写道：现行《广州市非机动车和摩托车管理规定》（“禁摩令”）即将到期，为争取公民的合法权益，现面向市民公开征集关于优化摩托车通行管理、调整禁摩相关措施的意见，诚邀您如实填写反馈。

经核实，该问卷并非广州政府部门发布，而是网民自行制作。问卷中提到的《广州市非机动车和摩托车管理规定》是一项地方性法规，无固定有效期，并非即将到期。此外，广州市公安局近期并未就禁摩措施公开征求意见。广州市公安局上一次就限制摩托车行驶措施公开征求意见是在2021年11月22日，之后广州市政府发布了《关于继续实施限制摩托车行驶措施的通告》，自2022年1月22日起施行，有效期5年。（来源：“南方日报”微信公众号）

辟 谣 “汉口至宜昌北标杆列车全部取消”不实

详情：近日，有网民发帖称“7月起，汉口往返宜昌北的三趟高铁标杆车将全部停运”，引发不少计划出行的旅客担忧。经湖北省宜昌市夷陵区宜昌北站综合管理办公室核实，该说法为不实信息。通俗来说，标杆列车=高铁里的“大站快车”，指的是停站少、速度快、运行时间短的车次。目前，登录12306官方平台查询可见，汉口与宜昌北之间3趟直达标杆列车正常售票运行，单程运行时长稳定为1小时9分，列车班次并未取消。（来源：“湖北网络辟谣”微信公众号）

科 普 青藏铁路运行速度还会更快吗？

详情：不会。在冻土区，青藏铁路的运行设计速度是100公里每小时，主要决定因素是线路条件，也就是曲线半径、爬坡能力等，现有线路不具备提速条件。虽然不能提速，但可以通过把内燃机车改为电力机车等方式，优化青藏铁路的运行条件，使铁路机车牵引能力更大，运行更环保。（来源：“中国铁建辟谣”微信公众号）

通 报 内蒙古公安机关公布6起依法打击整治网络谣言典型案例

详情：今年以来，按照公安部、自治区公安厅统一部署，内蒙古公安机关依托“净网2026”专项行动，依法严厉打击整治网络谣言违法犯罪活动，有力维护了网络空间秩序和人民群众合法利益。

案例一：网民王某编造“凶案现场”谣言案

1月8日，违法行为人王某（女，36岁）为博取眼球、吸引流量，在某平台虚构发布“临河区四季花城凶案现场”等不实言论，引发大量网民关注、讨论，造成不良社会影响。巴彦淖尔公安机关已依法对王某作出行政处罚。

案例二：网民韩某某编造“塑料布校服”谣言案

1月12日，违法行为人韩某某（女，40岁）在未经核实的情况下，在某平台发布配有剪开校服内含有塑料膜的图片，配发“我家孩子校服里面也是有塑料膜，难道家长花大价钱买的冬季校服，都是靠塑料膜保暖吗？学校应该给我们一个解释吧”等不实信息，扰乱社会公共秩序。赤峰公安已依法对韩某某作出行政处罚。

案例三：网民安某某编造“通辽居民住宅起火致多人死伤”谣言案

3月11日，违法行为人安某某为博取关注、吸引流量，利用人工智能工具伪造消防员身份，编造火灾及人员伤亡的不实信息并在某平台发布。该信息快速传播，误导网民、扰乱网络秩序，造成不良社会影响。呼和浩特公安已依法对安某某处以行政处罚。

案例四：网民张某编造“包头市清明节全域严禁烧纸”谣言案

4月1日，违法行为人张某（男，21岁）在某网络平台散布“包头清明全域严禁烧纸，违规必罚！”的虚假信息，不实内容引发大量网民关注、讨论，引发群众误解，造成不良社会影响。包头公安已依法对张某作出行政处罚。

案例五：网民许某某编造涉“企业重大事故”谣言案

5月17日，违法行为人许某某（男，34岁）为博取流量、吸引关注，用AI生成“乌海市乌达区最让人恶心的地方，钢厂工人意外离世，尸体竟被偷偷扔进黄河私自处理”的极端不实言论，恶意渲染负面舆情，扰乱公共秩序。乌海公安已依法对许某某作出行政处罚。

案例六：网民霍某编造涉“高考”谣言案

6月10日，违法行为人霍某（男）在未经核实情况下，在某网络平台编造并发表“考生因身着英文字母的服装被工作人员阻拦进入考场”的虚假信息，恰逢高考敏感节点，引发网民关注、热议，造成不良社会影响。霍某已被呼和浩特市公安局赛罕区分局依法予以行政处罚。（来源：“平安内蒙古”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com