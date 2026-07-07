中国新闻网 2026-07-07 09:36:29

有观众指出“高原丝路 瞿昙之光——青海丝路文物与瞿昙寺壁画艺术展”展出的明永乐款鎏金铜观音菩萨像“裙摆、脚踝区域能清晰看见TCL品牌字样”。

青海省博物馆6日通过官方微信公众号发布情况说明称，7月5日，青海省博物馆接到中国工艺美术馆反馈：有观众指出“高原丝路 瞿昙之光——青海丝路文物与瞿昙寺壁画艺术展”展出的明永乐款鎏金铜观音菩萨像“裙摆、脚踝区域能清晰看见TCL品牌字样”。相关内容经媒体转发后引发关注，由此给网民带来的困扰，青海省博物馆深表歉意；同时，也对社会各界对瞿昙寺展览的关注表示感谢。

青海省博物馆表示，高度重视此次社会舆论，立即组织相关人员进行核查。经核实，上世纪九十年代，该文物原藏于瞿昙寺，后移交至青海省博物馆。移交时这尊菩萨像的封底已损毁，为了防止香料等“装藏”物品掉落，瞿昙寺僧人用报纸封底，移交给青海省博物馆后再未启封。此次观众从特定角度看到的“印刷字样”等，正是当年封底所用报纸(1999年第36期《中国电视报》)上的内容，既非文物本体附着物，也与本次展览运输包装无关。7月5日青海省博物馆安排专业人员连夜抵京，6日上午在中国工艺美术馆的支持下对造像进行现场查验与评估。在充分论证的基础上，为保障观众正常观展体验、避免分散对文物艺术价值的关注，临时采用无酸纸遮挡处理，确保展览效果，同时不对文物本体及历史信息造成影响。

下一步，青海省博物馆将举一反三，从文物保护角度持续完善修复与管理工作，在全社会的关爱关心下，深入挖掘文物价值，阐释其内涵，加强文物保护展示利用工作。

图源：“青海省博物馆”微信公众号

来源：中国新闻网

原标题：国家一级文物出现广告字样？青海省博物馆回应

本文转自：温州新闻网 66wz.com