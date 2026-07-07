速冻蔬菜全是防腐剂、没营养？

中国食安辟谣 2026-07-07 09:36:27

实际上，很多时候，速冻蔬菜的营养保留得比超市买的“新鲜”蔬菜还要好。

我国速冻蔬菜已发展为年规模超300亿元的民生产业，2025年国内市场突破320亿元，伴随预制菜产业链扩张，产品远销海外，成为农产品深加工的重要品类。

然而，“必加防腐剂”“营养彻底流失”两大谣言长期困扰行业。消费者常混淆生鲜速冻与预制熟菜，购买意愿受抑；餐饮端采购趋于谨慎，内需潜力难以充分释放。

事实究竟如何？且听“速冻菜族”代表“豆豆”与国家健康科普专家的深度对话。

谣言一：速冻蔬菜全是防腐剂？

豆豆：程教授，我先诉个苦。每次有顾客走过冰柜，看到我保质期写着两年，扭头就走，嘴里还嘟囔“全是科技与狠活”。我真想喊一句：我根本没加防腐剂啊！

程景民：你说得对。速冻蔬菜不仅不需要加防腐剂，国家标准也不允许加。这不是道德问题，而是合规问题。根据2025年实施的新版《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB 2760-2024），速冻蔬菜（食品类别04.02.02.03）根本没有获批使用防腐剂的权限。加防腐剂不仅没有必要，而且是违规行为。监管部门也会定期抽检，确保速冻蔬菜安全。

豆豆：那我为什么能放两年不变质？

程景民：原理很简单——低温本身就是最天然的“防腐剂”。你们存储在-18℃以下，绝大多数细菌、霉菌、酵母菌停止繁殖，进入休眠。微生物不活动，食物就不会腐败。防腐剂的作用是抑制微生物，低温已经完成了这项工作。

豆豆：那我靠什么保鲜？

程景民：靠速冻工艺。蔬菜采摘后最短时间内清洗、漂烫，30分钟内将中心温度降至-18℃以下，迅速锁住状态。正规工厂的温度控制和前期处理有严格标准，这才是保质期的底气。冷冻食品能保存多久，很大程度上取决于食品保存的前期处理是否到位。正规工厂的速冻工艺对温度控制、前期处理都有严格标准，这正是速冻蔬菜保质期长的底气所在，而不是靠化学物质来维持。

豆豆：这么说，我是不是还是有市场“人脉”的？

程景民：是的，据报道，2025年速冻蔬菜全球市场规模达570亿美元，预计2035年将突破1023亿美元。中国作为重要生产和出口国，2025年仅江苏如东地区前9个月出口速冻蔬菜就超2500吨，河北速冻蔬菜远销38个国家和地区。这么大的产业，如果依赖防腐剂，根本走不远。

豆豆：那我配料表该长什么样？

程景民：只有一个词：豌豆。如果出现一长串化学名称，那是调味型产品，不是纯速冻蔬菜。

豆豆：我就是一粒干干净净的豌豆，不跟任何防腐剂沾边。这个谣言，破了！

谣言二：速冻蔬菜没有营养

豆豆：程教授，“防腐剂”谣言澄清了，但很多人认为“我没有营养了”，是真的吗？

程景民：真相恰恰相反。我要说一个可能让你惊讶的事实：很多时候，速冻蔬菜的营养保留得比超市买的“新鲜”蔬菜还要好。这个结论有大量研究数据支撑。

豆豆：啊？这我都不敢信了。

程景民：你眼里的“新鲜蔬菜”，从采摘、运输、上架到买回家，往往已经过去好几天。这期间蔬菜一直在呼吸，消耗养分。维生素C在4℃冰箱冷藏一周，损失可达40%—50%。而你们速冻蔬菜在采摘后最短时间内漂烫、急冻。漂烫虽会损失一小部分水溶性维生素（约10%—25%），但之后-18℃环境让营养几乎“暂停”流失。存放半年，仍能保留80%以上的维生素C。

豆豆：有研究数据吗？

程景民：当然有啊。中国农业大学范志红团队研究发现：-30℃急冻的西兰花，维生素C保留率达90%。冷冻毛豆的维生素B1与新鲜毛豆差异仅3.2%，冷冻豌豆的叶酸差异仅4.7%，甜玉米的β胡萝卜素差异仅2.9%——完全可以忽略。英国谢菲尔德哈勒姆大学对37种产品的研究也得出同样结论，甚至发现冷冻青豆烹饪后的β胡萝卜素含量比新鲜青豆更高。

正是凭借这样的营养锁鲜优势，速冻技术使北方居民冬季蔬菜摄入量提升了47%，打破了“应季神话”。青海西宁已建成3.8万亩标准化供港蔬菜基地，年直供香港冷凉蔬菜达5000吨。

豆豆：那个冻了两年的西兰花呢？

程景民：只要始终保持在-18℃以下，营养依然比想象的好。但建议最佳食用期在12个月以内，超过后口感和营养会有轻微下降，绝不是“完全没营养”。

豆豆：那我能一直放着不管吗？

程景民：不建议。反复冻融是最大敌人——每解冻一次，细胞壁破损，汁水流失，细菌滋生。记住：用多少取多少，剩下的立刻密封放回冷冻层，解冻后不要再次冷冻。

豆豆：消费者如何选购我们“速冻菜族”？

程景民：一、看配料表：纯速冻蔬菜只有蔬菜名称。二、认准正规品牌：选择冷链有保障的产品，避免包装破损、结霜。三、注意储存：买回尽快放入-18℃冷冻层，别放冰箱门边。四、拒绝反复冻融：按需取用，剩余密封放回。五、留意最佳食用期：建议12个月内食用完毕。

豆豆：你可以选择带着露水的新鲜蔬菜，也可以顺手带走我这袋冷冻豌豆——没有高下之分，只是不同生活方式。但请不要因为“防腐剂”“没营养”这些谣言而拒绝我。

豆豆：我没有加防腐剂，也很有营养。你的每一次购买，都应该建立在事实之上，而不是谣言之上。

来源：中国食安辟谣

原标题：速冻蔬菜全是防腐剂、没营养？

本文转自：温州新闻网 66wz.com