中国气象、中国天气网 2026-07-08 10:00:39

目前我国对于台风风力的级别最大为17级及以上，无视频中18级的说法，目前台风“巴威”精确的登陆时间、地点、风雨影响范围及强度仍存在不确定性，预报将持续滚动更新，以气象部门发布的最新预报信息为准。

据“中国气象”消息，近日，网上出现多个关于今年第9号台风“巴威”的AI视频，这些视频东拼西凑了一些往年台风影像和标识不清的卫星云图，刻意炮制不实内容，声称“巴威”风力达到了18级，将在某省登陆，并与台风“威尔逊”对比。

对此，中国气象局辟谣称，目前我国对于台风风力的级别最大为17级及以上，无视频中18级的说法，目前台风“巴威”精确的登陆时间、地点、风雨影响范围及强度仍存在不确定性，预报将持续滚动更新，以气象部门发布的最新预报信息为准。

据中央气象台20时台风快讯，“巴威”目前为超强台风级，最大风力16级， 55米/秒（约198公里/小时）。目前距离台湾基隆市东偏南方向约1800公里，预计将以每小时20-25公里的速度向偏西方向移动，强度变化不大。

从最新路径预报来看，“巴威”未来几天依然会维持在超强台风级别，今天距离我国较远，对我国海域无影响，之后会向台湾以东洋面靠近，奔着华东而来。

具体来看，中央气象台预计“巴威”有可能于10日夜间至11日白天登陆或擦过台湾岛北部沿海（超强台风级，16至17级），然后于11日夜间至12日上午在浙闽交界附近沿海登陆（强台风级，14至15级）；也有可能在台湾岛以东洋面北上，之后直接登陆浙江沿海（强台风级或超强台风级，14至16级）。（更多消息：撤离！停航！“巨无霸”台风“巴威”强度有变，或直接登陆浙江）

针对网传视频提及的台风“威尔逊”，据中央气象台官网发布的台风名录（即ESCAP/WMO台风委员会西北太平洋和南中国海热带气旋命名表）中，仅有相似名称台风“威马逊”，网传对比内容完全失实。

中央气象台提醒

公众要坚决摒弃不实网传信息

以气象部门发布的最新预报信息为准

做到不信谣、不传谣‌、不造谣

来源：中国气象、中国天气网

原标题：中国气象局：网传台风“巴威”视频完全失实

本文转自：温州新闻网 66wz.com