健康真相NO.721丨“哈兰德食谱”刷屏！生内脏+生牛奶，普通人能吃吗？

羊城晚报、羊城派、金羊网 2026-07-08 10:14:02

哈兰德曾透露了自己的每日食谱：生吃牛心、牛肝等动物内脏，再搭配饮用生牛奶。“哈兰德食谱”一时间冲上热搜，甚至引发了网友模仿。医生提醒：这一饮食模式不适合普通人。

本届世界杯激战正酣，挪威队以2:1淘汰巴西队首进8强，挪威队球星哈兰德凭借惊人的表现刷屏网络。哈兰德曾透露了自己的每日食谱：生吃牛心、牛肝等动物内脏，再搭配饮用生牛奶。“哈兰德食谱”一时间冲上热搜，甚至引发了网友模仿。医生提醒：这一饮食模式不适合普通人。

生食牛羊肉/生牛奶安全吗？

身高1.95米、体重94公斤的哈兰德，在球场上展现了惊人的爆发力与续航能力。“哈兰德食谱”引起广大网友关注，普通人能否照搬？

广州医科大学附属第二医院（以下简称“广医二院”）感染病科主任医师罗润齐提醒，经常接触或生食牛羊肉及未经灭菌的奶制品，除了热量摄入过剩和维生素A中毒风险，还有一种隐蔽的人畜共患病风险——布鲁氏菌病（简称“布病”）。

罗润齐指出，布鲁氏菌主要寄生在牛、羊、猪等家畜体内，主要通过以下几个途径传播：

1.宰杀、售卖、处理生肉时，病菌经皮肤或黏膜破损处侵入；

2.吃未彻底煮熟的牛羊肉、烧烤、涮肉，喝未经灭菌的生羊奶、牛奶；

3.在宰杀、售卖生羊肉的环境中，带菌的血液、组织液、排泄物会形成含菌的气溶胶（极微小的液滴或粉尘），悬浮在空气中传播；

4.家中砧板、刀具、门把手、地面等被生羊肉污染后，如果没有严格消毒，皮肤接触后再触摸口鼻眼，同样可以造成感染。

当心隐蔽的传染病

在广东河源，小陈一家三口的经历就值得注意。

今年4月，家住河源的姑娘小陈（化姓）突然发起高烧。体温39℃，反复发烧，而且伴随剧烈的寒战、盗汗和全身乏力，右锁骨和右肩膀也钻心地疼。在当地医院检查尿常规，显示有白细胞，医生按“泌尿道感染”治疗，然而始终没有退烧，人也越来越虚弱。

她辗转了几家医院，做了血常规、CT、B超，始终查不出问题。最终，母亲带小陈来到广医二院感染病科看诊。接诊中，结合“反复发热超过一周、抗生素无效、伴有关节痛和盗汗”这组特征，又得知小陈家和邻居家多年以来售卖羊肉，而且家人和邻居也曾先后出现过发烧、腰痛等症状，甚至有人确诊布鲁氏菌病，罗润齐高度怀疑小陈系布鲁氏菌感染。

罗润齐指出：“布鲁氏菌病具有明显的家庭聚集性和社区聚集性，如果周围环境中有多个感染者，说明该区域的暴露风险极高，不是个体偶然事件。”几天后，小陈的血培养和布鲁氏菌抗体检测结果出来：血培养提示布鲁氏菌生长，抗体检测阳性。小陈确诊为“布病”。

确诊后，小陈用药2天，发热和肩关节痛就明显缓解，整个疗程需要6－8周。同时，小陈的母亲也在接受治疗。

专家提醒，布病的突出特点是临床表现不典型，常见反复低热、午后高热、夜间盗汗、全身乏力、关节酸痛、腰背痛等症状，其中脊柱炎占所有布病并发症的半数以上。布病急性期规范治疗，治愈率在95％以上，且基本不留后遗症。一旦延误成慢性或并发脊柱炎，治疗周期长达数月甚至一年以上，致残风险大幅上升。

布病预防注意五方面

预防布病并不难，关键在于“管住嘴、防接触、警惕环境暴露、早筛查”。

1.不吃生的、半生的牛羊肉，不喝生奶

涮羊肉、烤肉、牛排务必全熟，不喝任何未经灭菌的生羊奶、牛奶，不吃自制的未经检疫的奶制品。布鲁氏菌60℃以上加热即可灭活，彻底煮熟就是最强的防护。

2.处理生肉必须戴手套，生熟分开

切生肉要专用砧板、刀具，处理后立即洗手消毒，不要用手揉眼睛、摸口鼻。从事屠宰、售卖、加工牛羊肉的人员，应佩戴手套、口罩，定期消毒工作服。

3.警惕环境气溶胶暴露

如果居住在牛羊养殖区、屠宰场、生肉售卖市场附近，保持室内通风，定期清洁地面和物体表面。孕妇、老人、免疫力低下者应尽可能远离此类环境。

4.出现症状及早就医，主动告知暴露史

反复发热超过1周，伴盗汗、乏力、腰背或关节痛，常规治疗无效时，一定要主动告诉医生：是否接触过牛羊或生肉，是否喝过生奶，是否居住在养殖或售卖生肉的环境附近。早查一次血培养或布病抗体，就可能避免数月的误诊痛苦。

5.高危人群每年筛查

从事牛羊养殖、屠宰、售卖、肉类加工的人员，建议每年做一次布病抗体筛查。如家中有布病患者或隐匿感染者，且居住环境存在暴露风险，其他家庭成员也应主动筛查。

来源：羊城晚报、羊城派、金羊网

原标题：“哈兰德食谱”刷屏！生内脏+生牛奶，普通人能吃吗？

本文转自：温州新闻网 66wz.com