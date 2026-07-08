人民日报微信、中国足协微博 2026-07-08 19:59:07

中国足球协会关注到网络上出现关于“佛得角邀国足踢友谊赛被婉拒”的不实信息，现正式辟谣。

2026年7月，中国足球协会关注到网络上出现关于“佛得角邀国足踢友谊赛被婉拒”的不实信息。经核实，现将有关情况通报如下：

一、6月23日，我驻佛得角共和国大使馆与中国足协取得初步工作联系，口头传达了佛得角足球协会有意组队来华开展国际足球友谊赛的初步合作意愿。截至北京时间7月7日17时，协会暂未收到佛得角足协关于赛事的正式书面沟通函件和后续对接回复。因此，不存在协会收到赛事邀约后予以拒绝的情况。

二、当前，中国国家男子足球队正积极备战2027亚足联沙特阿拉伯亚洲杯，相关热身赛安排紧密围绕亚洲杯备战需求展开。同时，中国足协始终秉持开放合作的对外交流原则，对与佛得角足协及各国家地区足球协会进行赛事交流持开放态度。

三、中国足协关注到，关于“中佛对战”的相关报道最初源于6月25日的一篇佛得角足协副主席采访。佛得角足协副主席在采访中表示：“如收到正式邀请，我们非常乐意接受，成年男足、女足以及U17、U19、U23各年龄段队伍均可出访。”6月27日，多家媒体对此进行转述，内容调整为“佛得角足协计划与中国队安排足球友谊赛。”至6月29日，报道进一步演变为“佛得角足协正式宣布，世界杯后全队将访华约战中国男足……”进入7月，社交媒体上“佛得角邀国足踢友谊赛被婉拒”等相关话题迅速发酵。

感谢广大球迷朋友对中国足球的关注与支持。

来源：人民日报微信、中国足协微博

原标题：佛得角邀国足踢友谊赛？中国足协回应

本文转自：温州新闻网 66wz.com