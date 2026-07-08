网传百色严重洪灾视频实为外地素材拼接（2026·07·08）

全国网络辟谣 2026-07-08 19:58:59

辟 谣 网传百色严重洪灾视频实为外地素材拼接

详情：7月8日，有网民发布一段洪涝灾害视频，声称“百色遭遇洪水灾害，道路被淹、房屋倒塌、田地被冲毁”，引发关注。

经百色市应急管理局核实，目前百色全域并未出现网传视频所述的严重洪涝灾害，视频内容与百色市真实汛情完全不符。且经溯源比对确认，该视频素材来源于外地洪灾现场，并非百色本地实景。（来源：“广西网络举报”微信公众号）

科 普 广西数百条蛇在洪水中出逃，专家建议保持距离、不要自行捕蛇

详情：7月7日，广西壮族自治区横州市云表镇邓圩村一养殖场多条蛇因洪水出逃的信息，在各个社交平台被广泛传播。村委负责人表示：“出逃发生在7月6日上午，大约有800条至900条，蛇类并非全部有毒，其中占比较大的是无毒水律蛇。”村医已接诊多位被咬伤的村民，他表示：“我们会建议伤者第一时间先去医院打抗蛇毒相关药剂、做专业处理，诊所设备条件比不上医院。”

黄山学院生命与环境科学学院教授吕顺清提示，非专业人士在浑浊洪水中几乎无法准确分辨无毒的水律蛇和有毒的蛇，千万不要用民间传说的“看头型是不是三角形”来判断是否有毒，这是不准确的，如剧毒的银环蛇就不是三角头。建议周边村民看到蛇一律按有毒对待，保持距离。万一被咬伤，医生和专家可以通过牙印判断：毒蛇一般会留下两个比较大的深牙印，而无毒蛇则会留下两排、每边四五个小牙印。即使被无毒的水律蛇咬伤，也不能掉以轻心。因为无毒蛇口腔中可能带有各种细菌或病毒，同样可能引起细菌感染甚至败血症等严重后果，村民被咬后需立即送医抢救。（来源：“中国新闻周刊”微信公众号）

通 报 贵州仁怀一女子编造不实短视频被行政拘留

详情：7月4日，贵州省仁怀市一则记录两名民警在某地酒吧现场执勤的视频，被配文“点了两个男模，好像很高冷” ，引发关注。

经仁怀市公安局核查，违法行为人程某下载一段外地酒吧实拍视频，视频真实画面仅记录两名民警在现场正常执勤，全程不存在任何不当情节。程某为博取短视频点赞、涨粉引流，刻意制造猎奇低俗话题，私自截取视频片段，凭空编造不实低俗配文，通过个人短视频账号公开发布。其行为恶意篡改画面原意、歪曲客观事实，误导大量网民，扰乱网络公共秩序，带来不良社会影响。

目前仁怀市公安局已依法对程某处以行政拘留三日的处罚。（来源：“贵州辟谣”微信公众号）

通 报 广西钦州一网民编造涉钦州汛情谣言被行政处罚

详情：近日，受“美莎克”台风影响，钦州市持续遭遇强降雨，防汛救灾形势严峻。就在全民同心抗灾的关键时刻，一条声称“钦州六蓝水库塌方了，水流入运河，整个运河灌入钦州”的虚假灾情信息在网络平台传播，引发部分群众担忧及恐慌，造成不良社会影响。

钦州网警立即开展核查，快速锁定谣言发布者浦北县李某某，浦北县公安局依法将其传唤到案调查。经查，李某某在未经核实视频真实性的情况下，将险情视频“张冠李戴”，并编造传播水库塌方、河水灌入运河、淹没钦州城区的虚假灾情内容，引发网民热议和转发，进一步扩大谣言传播范围。其行为违反《中华人民共和国网络安全法》，浦北县公安局依据 《中华人民共和国治安管理处罚法》，于7月7日依法对李某某作出行政处罚。（来源：“广西网络举报”微信公众号、“浦北发布”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com