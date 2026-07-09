“学习强国”学习平台 2026-07-09 09:32:28

防爆胎不是把轮胎变成“金刚不坏之身”，而是在轮胎失压后，仍能尽力维持车辆的基本支撑。

很多人一听到“防爆胎”，第一反应就认为这种轮胎既不怕扎，也不会爆。然而，这个理解并不准确。这类轮胎更严谨的称呼是“缺气保用轮胎”，其中常见的一类叫“自体支撑型缺气保用轮胎”。我国国家标准GB/T 30196-2022专门对这类轮胎的术语、专用标志、技术要求以及缺气行驶状态下的耐久性能试验方法作了明确规定。也就是说，它不是把轮胎变成“金刚不坏之身”，而是在轮胎失压后，仍能尽力维持车辆的基本支撑。

它能做到这一点，关键在于胎侧结构。

普通轮胎在严重失压时，胎侧会被车身重量压垮，导致轮胎和轮毂容易快速变形；而防爆轮胎则通过更强的胎侧抗力，能在短时间内帮助车辆维持姿态，为驾驶员争取缓冲时间，以便驶离危险区域。除了增强胎侧，有些产品还会采用支撑环等辅助方案，但普通车主只需要记住一点：它解决的是“失压后还能有限行驶”的问题，不是“永远不会损坏”。

至于缺气后究竟能跑多远，不能一概而论。

厂商资料里常见的参考值是：在漏气或零气压状态下，以不超过80km/h的速度继续行驶约80km。但这个数字只能作为经验性参考，不是所有轮胎、车型、路况都适用。实际能不能继续开、该开多快、能开多远，要结合轮胎型号、车辆载荷、路况温度、胎压监测报警情况，以及车辆和轮胎说明书综合判断。

防爆胎也并非没有代价。

因为胎侧更硬，舒适性通常不如普通轮胎，更换成本通常也更高。当发生扎钉、漏气或低压行驶后，不能只看外观判断还能不能用。即便外表看起来没明显破损，胎体内部也可能已经受损。因此，建议到专业门店拆下轮胎做内外检查，再按厂家政策决定修补或更换。

安全始终是第一原则。

若在高速公路行驶时，遇到胎压报警或感觉车辆异常，先稳住方向盘，避免急刹和猛打方向，能继续控制车辆的情况下，优先驶入服务区、收费站或其他安全区域。如果不得不停在应急车道，务必开启危险报警闪光灯（双闪），并在来车方向150米以外放置三角警告标志，车上人员迅速撤到护栏外等安全位置，并及时报警求助。

所以，防爆胎不是“不会爆的万能轮胎”。它真正的价值，是在轮胎突然失压时，降低车辆瞬间失控的风险，也免去了在危险路段自行换胎的麻烦。对普通车主来说，最重要的是按说明书选对轮胎、定期检查胎压和胎面，看到报警后应尽快处理，千万别把“还能跑”当成“可以照常开”。

来源：“学习强国”学习平台

原标题：防爆胎真的不会爆吗？

本文转自：温州新闻网 66wz.com