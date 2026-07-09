专家提醒“AI荐彩”背后的网络赌球风险

新华社 2026-07-09 09:32:29

不少球迷轻信“AI荐彩”并投入大量资金参与赌球，不仅遭受财产损失，还面临个人信息泄露、账户冻结乃至违法犯罪等多重风险。

世界杯激战正酣，社交平台近来大量涌现“AI荐彩”“精准预测”“高胜率算法”等内容。记者调查了解到，一些不法分子将“AI预测”包装成所谓高科技投资工具，通过社交平台吸引用户，再层层引流至境外网络赌博平台。不少球迷轻信并投入大量资金参与赌球，不仅遭受财产损失，还面临个人信息泄露、账户冻结乃至违法犯罪等多重风险。

专家提醒，当前“AI荐彩”已成为网络赌球的新型营销包装，所谓“精准预测”“稳赚不赔”都是诱导陷阱，广大球迷应提高警惕、理性观赛，远离网络赌博。

漫画由人工智能生成

“AI荐彩”成网络赌球引流新包装

球迷李先生告诉记者，他曾在短视频平台刷到一个“AI赛事预测”账号，对方声称利用人工智能模型分析比赛走势，并推荐他注册指定平台参与投注。起初几次小额投注获利后，他不断加大投注金额，结果不仅前期盈利全部亏空，还额外损失数万元。

记者在多个社交平台调查发现，输入“世界杯预测”“AI荐彩”等关键词，可以检索到大量赛事分析内容。不少账号打着“AI精准预测”“高胜率算法”“智能分析模型”等旗号发布所谓预测报告，以免费推荐、赛事交流、专家解析等内容吸引用户关注。随着进一步调查，这些账号往往会将用户引导至微信群、聊天软件群组等私域社群。记者添加客服后，被拉入多个相关群聊。群内管理员频繁发布“AI模型推演”“内部算法分析”“高命中率数据”等内容，并不断诱导成员下载指定App参与投注。

漫画由人工智能生成

记者注意到，这些App大多未在国内正规应用商店上架，而是通过网页链接、安装包等方式下载安装。客服则以“充值返现”“高赔率回报”等话术吸引用户注册充值。最终，用户资金被导流至境外网络赌博平台。

海南大学计算机科学与技术学院副院长刘华中表示，目前各类大模型主要依据球队历史战绩、球员状态、伤病情况、赛事统计等公开信息进行概率分析。由于数据来源、算法模型和训练方式不同，不同平台得出的分析结果往往并不一致。

“AI本质上是一种数据分析工具，并不能消除体育比赛本身的不确定性。”刘华中说，足球比赛受临场发挥、战术调整、裁判判罚、天气变化等多种因素影响，任何算法模型都无法稳定预测比赛结果，更不存在所谓“稳赚模型”。

6月15日，场内大屏幕显示西班牙队0:0战平佛得角队。这场实力悬殊对手之间的平局被视为本届世界杯小组赛上的“爆冷场次”之一。新华社记者 王楷焱 摄

网络赌球暗藏多重风险

不少人可能认为，世界杯期间“小赌怡情”“玩几把无伤大雅”，却忽视了网络赌球背后潜藏的法律、安全和社会风险。

北京熙瑞律师事务所专职律师赵崇志提醒说，我国依法发行销售的彩票仅限福利彩票和体育彩票，并须通过批准渠道销售。任何未经批准开展网络投注、境外博彩平台投注等行为，均涉嫌违法。

资金安全风险尤为突出。一些境外赌博平台以“注册送彩金”“充值返现”“高赔率”等噱头吸引用户下注，但当用户盈利后，往往以“风控审核”“流水不足”“系统维护”等理由限制用户提现，甚至直接关闭网站、卷款跑路。赵崇志表示，频繁涉赌资金往来还可能触发银行反洗钱监测机制，导致相关账户被冻结。

个人信息安全同样不容忽视。记者调查发现，不少赌球平台要求用户提供手机号码、身份证号码、银行卡等信息完成注册，并通过第三方支付、虚拟货币、代收代付等方式进行资金流转，存在个人信息泄露、非法买卖以及被用于电信网络诈骗、洗钱等违法犯罪活动的风险。

更值得警惕的是由赌球诱发的其他违法犯罪风险。公安机关近年来公布的典型案例显示，部分参赌人员因连续亏损，通过借贷、挪用资金甚至实施诈骗等方式筹措赌资，最终使赌博问题演变为治安案件乃至刑事案件。

这是6月12日拍摄的世界杯美国赛区的开幕式。新华社记者 白雪飞 摄

理性观赛，让世界杯回归足球

世界杯的最大魅力在于比赛结果充满悬念。专家提醒，球迷在观赛之余要保持理性，绷紧法治与防骗两根弦，主动远离网络赌球，如此才能纯粹享受足球带来的热血与感动。

多地公安机关提醒，广大球迷应树立理性观赛理念，不参与任何形式的网络赌博，不点击来源不明的博彩链接，不轻信所谓“AI荐彩”“稳赚技巧”“内幕消息”等营销宣传。发现涉嫌赌球、诈骗等违法犯罪线索，应及时向公安机关举报。

受访专家建议，互联网平台应进一步加强赌球信息、博彩链接和引流账号的监测处置，完善算法识别、人工审核和举报反馈机制；公安、网信、金融监管等部门持续加大对跨境赌博、非法支付结算、代理推广等黑灰产业链的打击力度，加强风险提示和普法宣传，推动形成平台治理、依法打击、公众防范相结合的综合治理格局。

来源：新华社

原标题：专家提醒“AI荐彩”背后的网络赌球风险

记者：刘博

本文转自：温州新闻网 66wz.com