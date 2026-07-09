健康真相NO.722丨嘴唇发紫、耳垂折痕、指甲月牙变小……真的是疾病信号吗？

人民日报微信 2026-07-09 09:42:00

这些说法是否有医学根据？体表信号真的预示疾病吗？看看医生怎么说。

“嘴唇发紫，可能是心脏不好”“耳垂有折痕，要警惕冠心病”“指甲月牙少，代表气血不足”……这些说法是否有医学根据？体表信号真的预示疾病吗？

嘴唇发紫意味着心脏不好？

嘴唇发紫需要分情况看待。首先是生理性因素，有些人天生唇色偏深，这属于正常的个体差异，与疾病无关。此外，在寒冷环境中，嘴唇的毛细血管收缩、血流速度减缓，可能导致暂时发紫，保暖后通常能自行缓解；高海拔地区氧气稀薄，可引起全身缺氧导致唇色变紫，脱离缺氧环境后可恢复。

其次是病理性因素，嘴唇发紫在医学上被称为“口唇发绀”，往往是身体缺氧的信号，常涉及心脏、肺部疾病等。心脏疾病方面，多见于先天性心脏病（如法洛四联症）、心力衰竭等，因异常分流或泵血不足导致血液氧合不足，出现发绀。肺部疾病方面，如肺栓塞、慢阻肺、重症肺炎等，都会严重影响肺的换气功能，导致血液含氧不足，引发口唇发紫。血液系统方面，常见于异常血红蛋白血症，如误食工业盐引起的高铁血红蛋白血症，会使血红蛋白丧失携带氧气的能力，导致组织缺氧而发绀。

因此，仅凭嘴唇发紫就断定心脏不好过于片面，需综合判断。排除生理性因素后，若口唇发紫持续不退，并伴有活动后胸闷气短、心慌、头晕乏力、咳嗽、下肢水肿、夜间憋醒等症状，应及时到心内科或呼吸科就诊。

耳垂有折痕与心血管疾病有关系吗？

耳垂上出现一条较深的、约45度的斜行折痕，从耳屏向后下方延伸至耳垂边缘，医学上称为“Frank征”（耳垂皱褶征）。研究发现它与心血管疾病有一定相关性，可能与全身动脉粥样硬化有关，但它并不能作为诊断标准，只能作为参考线索。耳垂折痕也可能源于先天因素、衰老、减肥或长期侧睡等，这类折痕通常较浅、形态不规则，属于生理性褶皱。因此，有折痕并不等于患有心血管疾病。

评估风险的关键在于是否合并心血管危险因素，包括高血压、高血糖、高血脂，肥胖、吸烟等不健康生活方式，以及早发冠心病家族史（直系亲属中男性＜55岁、女性＜65岁确诊冠心病）等。中老年人或已有“三高”的人群，若出现典型的Frank征，应引起重视。

如果耳垂有折痕，同时合并多个上述危险因素，并且在日常活动（如快走、上楼梯）中出现胸闷、胸痛等，应及时就医，检测血压、血脂、血糖，必要时完善心电图、颈动脉超声或冠状动脉CT血管成像等检查，全面评估心血管疾病风险。反之，若没有任何危险因素，也无异常感觉，就不必为此焦虑，保持健康生活方式、定期体检即可。

耳朵上还有其他健康信号，如耳轮干枯、晦暗伴有耳鸣、腰膝酸软，提示可能肾精不足；耳廓整体或局部发青，多提示体内有寒证或血瘀；耳部出现压痛点或局部结节，可能反映相应脏腑功能失调。这些都可以作为日常健康观察的参考，但不能替代专业医疗诊断。若伴有明显不适，如剧烈耳痛、突发听力下降、胸闷心悸等，应及时就医明确原因。

指甲上的月牙变小正常吗？

指甲月牙学名为“甲半月”，是指甲根部新生的尚未完全角质化的指甲。月牙大小和数量因人而异，只要长期稳定、身体无不适，都属正常。

若月牙在短时间内发生显著变化则需警惕：月牙明显变小或消失，可能与甲状腺功能异常、营养不良或某些消耗性疾病有关；月牙变红需警惕甲亢或结缔组织病，变蓝可能与机体缺氧或心血管问题有关。如伴有乏力、体重明显变化、怕冷怕热、心慌气短等症状，可到全科或皮肤科查血常规、甲状腺功能、血清铁蛋白、肝肾功能等，必要时加做心脏超声、自身抗体检测等。

中医认为“爪为筋之余，为肝之外候”，指甲的生长与荣润依赖肝血滋养与阳气的温煦推动。肝血足、阳气畅则月牙白润适中；肝血虚、阳气亏，月牙容易变小变淡甚至消失。若月牙突然消失或伴指甲干枯易裂，多提示气血不足。可调整作息，避免熬夜耗伤肝血，食用当归红枣桂圆粥、枸杞猪肝汤等补血。

指甲和手指还有一些特征值得注意，如指甲颜色苍白，可能提示存在贫血，可检查血常规；杵状指（指端膨大如鼓槌）提示长期缺氧，常见于肺心病等慢性心肺疾病；手指若长期冰凉，提示末梢循环欠佳。

适合居家操作的健康自查方法↓↓

勤观察：每天清晨洗漱时，观察唇色、眼睑和肤色。

数心跳：静息下摸手腕桡动脉，正常脉搏为60—100次/分，注意是否规律。

量血压：家中常备上臂式电子血压计，定期监测血压。

看大便：注意排便规律，若出现黑便或便血，需警惕消化道问题。

测体重：一个月内体重无故增减超过5%，提示可能有隐匿性疾病。

如何正确看待体表异常？

一些网友容易根据体表异常对号入座、过度焦虑，但医生认为，体表异常仅为参考线索，不能替代专业诊断。可从下面3个方面看待体表异常：

平常心、动态看：单一信号通常不具有决定性意义，关键是看多个信号是否同时出现，或者体征是否在短期内发生了剧烈变化。

勤记录、好就医：一旦察觉某些异常，记录下来变化的开始时间、具体的伴随症状及加重或缓解因素，这对于医生判断病情至关重要。

信科学、早筛查：与其为某些体表特征而焦虑，不如定期进行健康体检，持续监测血压、血脂、血糖等指标。

来源：人民日报微信

原标题：嘴唇发紫、耳垂折痕、指甲月牙变小……真的是疾病信号吗？

本文转自：温州新闻网 66wz.com