温州日报 温州辟谣 2026-07-10 10:23:33

随着气温节节攀升，不少人开始期待夏季专属的高温补贴。这本是一件暖心福利，可没想到，骗子竟也盯上这份防暑补贴，借着国家补贴的名义，炮制新型诈骗套路，专门收割上班族，且套路隐蔽性极强，高仿官方页面、熟人账号推送，一不小心就会踩坑。

随着气温节节攀升，不少人开始期待夏季专属的高温补贴。这本是一件暖心福利，可没想到，骗子竟也盯上这份防暑补贴，借着国家补贴的名义，炮制新型诈骗套路，专门收割上班族，且套路隐蔽性极强，高仿官方页面、熟人账号推送，一不小心就会踩坑。

短短14分钟被骗900余元

日前，龙湾区某企业员工叶先生，在工作期间收到一条企业微信文案——《2026年夏季国补措施现管理办法》，文案声称出台夏季职工防暑降温相关政策，面向在岗劳动者发放高温补贴。发送这条消息的人，是叶先生认识的前同事。出于对熟人的信任，叶先生没有丝毫防备，直接点开消息内的链接。打开页面后，叶先生按照页面提示依次填写了自己的姓名、身份证号、银行卡信息和支付密码，想要申领这份高温补贴。

没想到填写信息后，短短14分钟内，叶先生接连收到手机银行扣款通知，两笔扣款累计损失900余元。

这时，工作群内有同事及时提醒“这是诈骗”，叶先生才幡然醒悟，第一时间前往星海派出所报警求助。

民警调查发现，推送诈骗消息的企业微信账号早已被盗，并非前同事本人操作；而涉事网页，是骗子精心搭建的高仿钓鱼网站，目的就是套取用户隐私与支付密码。

深度拆解诈骗完整套路

据民警介绍，这款新型骗局精准瞄准上班族，每一步都暗藏陷阱：

第一步：熟人马甲，降低戒备。骗子通过技术手段盗取企业员工、离职员工的微信/企业微信账号。以熟人、同事的身份推送补贴通知，利用大家对身边人的信任感，大幅降低受害者的警惕心。

第二步：克隆官网，以假乱真。骗子搭建高仿政务网页，页面排版、官方标识、政策话术全盘照搬人社部官网；同时设置相似度极高的域名，仅和正规政府域名有细微差别，普通人很难甄别。

第三步：精准造势，定向收割。结合夏季高温的时间节点，假借“国家夏季防暑专项补贴”“限时全员申报”等噱头，依托企业工作群、员工通讯录批量传播，精准面向企业职工实施诈骗。

第四步：极速盗刷，资金难追回。一旦受害者填写银行卡账号、支付密码，骗子会在5分钟内完成跨平台消费或转账操作，并快速拆分转移涉案资金。等到用户发现被骗时，钱款早已被分流，追回难度极大。

牢记三字诀，远离所有骗局

民警提醒，记住防诈三字诀，可轻松避开所有同类诈骗：

1.核渠道：所有企业内部福利、官方高温补贴，只会通过公司OA系统、财务部门、官方公告发布。凡是私人账号、陌生同事私发的补贴链接，一律不要点击，务必通过电话、线下方式核实真伪。

2.查域名：正规国家政府部门网站，域名统一以“.gov.cn”结尾，除此之外的相似高仿域名，全部都是诈骗钓鱼网站。

3.守密码：这是最核心的防诈底线：任何正规补贴申领，绝不会索要支付密码！但凡网站、客服要求你填写银行卡支付密码、验证码，直接判定为诈骗！

来源：温州日报 温州辟谣

原标题：“高温补贴”骗局来袭 警方提醒上班族谨防被骗

本文转自：温州新闻网 66wz.com