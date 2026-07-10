辟谣学堂NO.329丨台风天，你的爱车如何避险？

温州晚报 记者 叶雄伟 文/摄 2026-07-10 17:08:41

记者邀请汽车工程专家给出选址、泡水应急、燃油与新能源车差异化防护指南，为市民车辆安全避险提供参考。

瓯海万象城停车楼爆满，保安在车流中不停疏导。

台风逼近，市区低洼车库积水、高空坠物风险加剧，不少车主扎堆前往抬高式停车场避险。市区多地停车楼一“位”难求，记者邀请汽车工程专家给出选址、泡水应急、燃油与新能源车差异化防护指南，为市民车辆安全避险提供参考。

实地走访：停车楼爆满，车主跨区来抢车位

昨天下午2时30分，记者抵达瓯海万象城地上四层停车楼入口，入口道路上等候进场的车辆排起长队，循环广播反复告知车主地上停车场已满，引导车辆转入地下车库，多名保安在车流中不停疏导。

现场保安介绍，前天前来避险的车辆尚且不多，昨天清晨便迎来停车高峰，8点30分地上275个车位就全部停满，门前道路一度严重拥堵。

不少车主跨区域赶来避险。“有龙湾车主称机场周边地面车位全部饱和，检索到万象城有高架停车楼后专程驱车前来。停入高架车位的车主大多两三天不会挪车，建议市民优先选择地下车库或另寻场地。”保安告诉记者。

家住周边小区的一名丰田车主正在排队等候空位，他家两台私家车无法全部停进小区地下室，上午、中午两次前来均无功而返，只能下午再次碰碰运气。

他跟记者算了一笔账，万象城停车每日60元封顶，对比台风泡水、车辆损毁的损失，这笔停车成本不贵。

下午3时许，记者来到市区时代广场人本立体停车库，五个入口全部排起长队，工作人员不停劝退超高车辆。

一名管理员拦下一台白色SUV，车库仅剩限高1.5米以内小车位，大型SUV无停放空间。他说，该车库总计500个车位，三分之二仅适配小型轿车，近期大量SUV车主前来避台风，大车车位早早全部占满。

车库张贴特惠通知，本月8日至13日抗台期间，单日封顶停车费降至30元，较平日45元大幅优惠。

通用避险指南：优选高地车库，车辆泡水切勿盲目施救

市汽车工程学会汽车技术专家钱路加结合温州沿海平原地形特点，给出台风停车基础准则：

老旧小区地下车库排水设施老化，强降雨极易出现倒灌淹车，车主需提前将车辆转移至新建小区、大型高架停车楼等抬高、排水完善场地；露天停车务必远离大树、广告牌、高层楼下，防范大风倒伏、高空坠物砸损车身。

若车辆不幸被积水浸泡，需严格遵循标准化处置流程。第一时间放弃点火操作，强行启动会损毁发动机、电路，保险公司可据此拒赔；新能源车辆优先断开低压总电源，规避短路自燃风险；驾乘人员迅速撤离至高地，切勿留在车内；多角度拍摄车辆、水位、现场环境留存证据，同步联系保险公司报案，预约专业平板拖车救援，禁止自行涉水挪车。即便积水仅没过轮胎，台风过后也需送至4S店完成全车检测，排除电路、底盘隐患。

他提醒，市民遇到积水切勿跟风涉水通行，不同车型进气口高度存在差异，其他车辆顺利通过不代表自身车辆可安全通行，积水倒灌进气道将造成不可逆发动机损伤，原地等待专业救援是唯一稳妥方案。

燃油车忌二次点火

新能源车严控涉水充电

汽车技术专家钱路加介绍了燃油、新能源车辆台风防护差异，两类车型风险点与处置方式截然不同：

燃油车核心禁忌为泡水后启动发动机。雨水进入气缸后，强行打火会直接顶坏活塞、曲轴，维修成本动辄数万元，只要车辆进水熄火，全程保持静止等待拖车，不做任何启动尝试。日常停放避开低洼路段，关闭天窗车窗，台风前清理车身外置配件，减少坠物损伤。

新能源汽车安全标准更严苛，积水漫过车辆门槛必须立刻弃车撤离。电池包布置于底盘下方，积水浸泡门槛后极易侵蚀线路、电池壳体，线路老化破损会引发漏电触电风险。停车后优先通过车机或物理开关切断低压总电源，防止涉水短路；仔细密封车窗、天窗，有条件可加装防水车衣，检查充电口、电池舱盖板无缝隙。

他说，台风暴雨、雷电天气严禁户外充电，雨水渗入充电接口会造成短路起火；雨停后如需补能，必须擦干充电枪、车辆充电口，确认无积水、杂物再操作。建议台风来临前将车辆电量充满，减少风雨期间外出充电需求，从源头降低涉水充电隐患。

本文转自：温州新闻网 66wz.com