央视新闻客户端 2026-07-13 09:57:45

近日，浙江公安快速查处28起虚构汛情、扰乱公共秩序案件，28名造谣人员被依法查处。

“巴威”来势汹汹，风雨侵袭之际，网络谣言也混杂在消息里四处传播。近日，浙江公安快速查处28起虚构汛情、扰乱公共秩序案件，28名造谣人员被依法查处。

“温州某小区车库被水淹没”？这是谣言。经核查，相关视频为往年台风视频。发布者刘某某已被公安机关依法处理。

“台风还没来，苍南人民抢东西都抢打起来了”？这是谣言。经核查，视频事发地并非苍南，且实际情况为此前某零食店内两名群众因琐事发生纠纷。发布者张某某已被公安机关依法处理。

“温州某公司台风期间不让员工回家，还要收取过夜费”？这是谣言。经核查，温州永嘉网民黄某某在聊天群内编造所谓紧急通知后，要求群成员发布。当地公安联合网信部门已对涉事网民进行依法处理。

“台风提前来袭，引发大暴雨山洪”？这是谣言。经查，崔某为博取关注，将此前拍摄的外地水灾视频配上虚假文案发布。舟山定海公安已依法对崔某作出行政处罚。

汛期当前，涉灾舆情备受关注。浙江公安近日快速查处28起虚构汛情、扰乱公共秩序案件，28名造谣人员被依法查处，其中行政处罚9人。为博取流量，故意编造灾情谣言，制造恐慌，难逃法律制裁。

来源：央视新闻客户端

原标题：借台风造谣称小区车库被淹等28人被查处

本文转自：温州新闻网 66wz.com