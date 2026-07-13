健康真相NO.723丨别当成普通蚊虫叮咬！近期高发皮疹千万别挠

人民网科普 2026-07-13 09:57:00

霉菌、尘螨疯狂滋生，蚊虫活动也进入活跃期，不少“招蚊子”的人身上到处都是蚊子包。注意了，有些“蚊子包”真的别挠！

近日全国多地高温多雨，在这样高温高湿的“桑拿天”里，霉菌、尘螨疯狂滋生，蚊虫活动也进入活跃期，不少“招蚊子”的人身上到处都是蚊子包。注意了，有些“蚊子包”真的别挠！

小区散步被咬几天后，因此进了医院

“我就是前几天在楼下散了个步，被蚊子咬了几口，怎么会变成现在这个样子的？”58岁的方女士（化名）疑惑地问。

方女士表示，自己平常就是“招蚊子”体质，前几天在小区散步后，发现腿上、胳膊上冒出好几个红硬块，又红又痒，一开始她并没有过多在意。结果几天过去，这几个小红点非但没恢复，反而越来越严重，中间还演变成了小水疱，越抓越肿，好几天都消不下去。

方女士慌了，赶紧来到浙江大学医学院附属第二医院就诊。过敏（变态反应）科医生介绍，这不是普通的“蚊子包”，医学上称为丘疹性荨麻疹，也叫虫咬皮炎。

医生提醒，最近因丘疹性荨麻疹、过敏性鼻炎、哮喘急性发作就诊的患者，继春天花粉季之后又迎来一波小高峰，其中因虫咬诱发的过敏患者也不在少数。

图源：北京中医药大学东直门医院

小小虫咬为何越挠越严重？

这种蚊子包要当心

令方女士所疑惑的这种烦人的“蚊子包”到底是怎么回事？

医生介绍，丘疹性荨麻疹的本质不是虫子直接“咬”出来的伤口，而是皮肤对节肢动物叮咬后注入的唾液、分泌物产生的过敏反应。

眼下正是梅雨季，致病“元凶”远不止蚊子，还有——

蚊虫类：蚊子、蠓虫、跳蚤、臭虫等；

螨类：尘螨、蒲螨、粉螨（藏在凉席、地毯、旧衣物中）等；

其他：隐翅虫、恙螨等。

它们在高温高湿环境下大量繁殖，其分泌物接触皮肤后，会触发人体免疫反应，带来不同程度的瘙痒。

抓挠这个看似平常的动作

正是症状加重的核心元凶

抓挠会破坏皮肤屏障，加速炎症扩散，红肿越抓越大；皮肤破溃后易继发感染，再叠加夏季出汗多、衣物摩擦闷热的刺激，多重因素作用下，轻微叮咬很快会发展成红肿、硬结、水疱，不仅恢复变慢，严重的还会留下永久性疤痕。

医生介绍，临床接诊中，还有很多患者疑惑“自己家里很干净怎么会被咬？”其实——

螨虫肉眼几乎不可见，凉席、床垫、布艺沙发等都是它们的“大本营”；

而小区绿化带、河边草丛中的蠓虫，叮咬时几乎没有痛感，回家后才开始红肿发痒。

三个特征快速识别

1.形态特殊：皮损多为纺锤形的红色硬丘疹，黄豆至硬币大小，顶端常有小水疱，部分可发展为大疱；

2.瘙痒剧烈：夜间加重，常影响睡眠，儿童反应通常比成人更强烈；

3.分批出现：旧的皮疹还没消退，新的又长出来，病程可持续1~2周，消退后易留下深色色素沉着。

这5个误区别踩

别反复抓挠、抠挤患处：挑水疱、挤硬包无法“排毒”，只会加重皮肤损伤，大幅提升感染、留疤风险。

别用大蒜、牙膏、唾液等偏方外涂：无科学止痒依据，刺激性成分反而会损伤炎症皮肤，加重红肿，甚至诱发接触性皮炎。

别乱涂成分不明的止痒产品：不对症还会延误病情，加重皮肤负担。

红肿破溃时别用热水烫洗：高温会扩张血管、加重炎症；皮肤已有破损时，遇热水感染风险会显著升高。

症状严重别硬扛拖延：皮疹快速扩散、化脓破溃，或伴随发热、乏力，以及居家护理3天无好转，需及时就诊。

被虫咬后，这样处理更有效

虫咬后半小时是处置黄金期，按以下步骤规范处理，可以快速缓解症状。

用肥皂水或清水冲洗患处1~2分钟，中和昆虫酸性分泌物。

用凉毛巾或冰袋冷敷5~10分钟，快速消肿止痒。

轻症可外用炉甘石洗剂；红肿剧烈者，可在医生指导下短期使用糖皮质激素药膏，面部、婴幼儿需遵医嘱用药。若不慎抓破皮肤，及时用碘伏消毒，外用抗菌药膏预防感染。

来源：人民网科普

原标题：别当成普通蚊虫叮咬！近期高发皮疹千万别挠

本文转自：温州新闻网 66wz.com