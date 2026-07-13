“本科毕业无法进入教师岗位”系谣言（2026·07·13）

全国网络辟谣 2026-07-13 18:42:37

辟 谣 “本科毕业无法进入教师岗位”系谣言

详情：近期，网络上出现“教师全面硕士化、本科毕业已无法进入教师岗位”“教师需做好失业准备”等传言。经向教育部有关部门核实，上述说法均不属实。中共中央、国务院发布《关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》，提出强化高层次教师培养，为幼儿园、小学重点培养本科及以上层次教师，中学教师培养逐步实现以研究生层次为主。相关政策文件从未作出“全面硕士化”或“本科不得进入教师岗位”的规定。请广大师范生和在职教师通过教育部官网等权威渠道获取政策信息，切勿轻信网络传言。（来源：“全国教育辟谣”微信公众号）

科 普 风雨变小≠台风结束！关于台风天的几个误区

详情：随着今年第9号台风“巴威”来袭，一些关于台风天的说法也开始“刷屏”：“台风登陆了就没事了”“内陆地区不受台风影响”“雨变小了，可以安心出门了”……我们综合最新消息，为您解读关于台风天的几个误区。

1.台风登陆点受影响最大？登陆后就安全了？

很多人认为，台风登陆点受影响最大；并且一旦登陆，危险就过去了。事实上，台风登陆点和风雨强弱、受灾程度没有必然联系。风雨强弱由台风自身结构、天气系统、登陆点的地形共同决定。一般来说，结构完整的台风会造成整个覆盖范围内明显降水；结构不对称的台风，强降雨会集中在单侧，不一定落在登陆点。

2.风雨变小，说明台风结束了？

北半球的台风逆时针旋转，中心旋转的气流受离心力影响，外围空气难以进入，加上强烈的下沉气流，使得台风中心（即“台风眼”）数十公里范围内反而“风平浪静”。也就是说，如果感觉风雨突然减弱甚至天空放晴，可能只是进入了台风眼，这并不意味着台风结束，狂风暴雨很可能会更剧烈地反扑，切勿贸然外出。

3.蓝色预警，说明强度不大？

台风预警信号分为蓝、黄、橙、红四级，蓝色为最低级别，但绝不等同于“无害”。很多人认为蓝色预警排在末尾，没什么影响。事实上，蓝色预警是指24小时内可能或者已经受热带气旋影响，沿海或者陆地平均风力达6级以上，或者阵风8级以上并可能持续。把蓝色预警当作“没事”的信号，等于错失最佳防范窗口。收到蓝色预警即意味着“进入戒备状态”，应密切关注预警更新，做好随时升级应对的准备。

4.内陆地区基本不受台风影响？

很多人认为只有沿海地区会受台风影响，内陆地区无需关注台风动向。事实上，台风深入内陆，容易引发暴雨、山洪、滑坡等危害。台风携带大量水汽深入内陆，遇山地形成特大暴雨，内陆无风暴潮，但暴雨次生灾害风险极高。

5.“弱”强度台风就没有危险？

很多人认为，只有强台风才可怕，强度弱的台风影响小。台风等级划分的核心依据是台风中心附近最大风力，与降水量不成正比。台风致灾的风险不仅取决于其强度，更与外部环流配置密切相关。如果遭遇水汽输送或冷空气侵入，或因地形抬升作用，其降水效率将大幅提升，造成降雨持续时间延长、极端性增强。

6.雨停了、预警信号解除了，就安全了？

随着台风强度减弱，预警信号会随之解除。很多人觉得雨过天晴、预警解除，一切风险就都结束了。预警解除并不代表风险消失了，台风减弱后暴雨仍会持续，易诱发洪涝、滑坡、泥石流等次生灾害。持续的雨水可能已让土壤饱和，雨停后仍有发生山体滑坡、崩塌等地质灾害的风险。被洪水浸泡过的房屋，结构可能受损，需确认房屋安全后才能进入。

通 报 公安机关严厉打击编造传播涉汛等网络谣言，公布多起典型案例

详情：当前，正值防汛工作关键期，个别网民为牟取私利，恶意编造传播涉汛等网络谣言，严重干扰防汛救灾工作，造成不良社会影响。公安机关网安部门迅速行动，依托“净网”专项行动，严厉打击编造传播涉汛等网络谣言违法犯罪活动。

1.广东广州网民吴某根为博取关注、吸粉引流，利用软件制作了一段特效视频，内容为“农村山洪暴发”，在抖音平台发布。该虚假视频发布后，误导大量网民关注和讨论，引发部分当地网民恐慌，造成不良影响，影响防汛救灾工作正常开展。目前，吴某根已被属地公安机关依法刑事拘留。

2.广东湛江网民谭某华为博取关注、吸粉引流，盗用网络图片，编造传播“金沙湾游泳又出事了”“尸体都找不到那种，估计凉凉了”等虚假信息，在抖音平台发布，误导大量网民关注和讨论，引发部分当地网民恐慌，造成不良影响。目前，谭某华已被属地公安机关依法刑事拘留。

3.广西南宁网民杜某深为博取关注、吸粉引流，强行将施工现场图片与汛情关联，肆意发布“自然灾害归咎于山体施工”谣言信息，误导大量网民关注和讨论，造成不良影响。目前，杜某深已被属地公安机关依法作出行政处罚。

4.广东清远网民黎某清为博取关注、吸粉引流，利用AI工具生成“某酒厂被大水淹没”的虚假视频并在抖音平台公开发布，误导大量网民关注和讨论，影响防汛救灾工作正常开展。目前，黎某清已被属地公安机关依法行政处罚。

5.内蒙古通辽网民朝某某图为博取关注、吸粉引流，将其他地区的水灾视频进行剪辑、拼接，谣称科左后旗发生严重洪水灾害，视频画面显示“洪水漫过路面肆意流淌”“水灾灾情严重”。视频发出后，引发大量网民关注，造成当地网民恐慌，影响防汛救灾工作正常开展。目前，朝某某图已被属地公安机关依法行政处罚。

6.浙江杭州网民廖某忙为博取关注、吸粉引流，将其他地区的水灾视频进行剪辑、拼接，谣称“杭州建德暴雨过后，大量车辆被淹”，在抖音、微信平台发布。视频发出后，引发大量网民关注，造成部分当地网民恐慌，影响防汛救灾工作正常开展。目前，廖某忙已被属地公安机关依法行政处罚。（来源：“公安部网安局”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com