健康真相NO.724丨别健忘、发懵、注意力崩了？出现“脑雾”这样调理

新华网·宝藏青年工作室、新华网江苏频道 2026-07-14 10:36:43

经常有人感受到这种被称为“脑雾”的状态，以为是自己年纪大了，记忆力衰退，其实这通常是一种大脑神经紊乱带来的功能性问题。

“咦，我刚要干嘛来着？”、开会“断片”、脑袋昏昏沉沉……经常有人感受到这种被称为“脑雾”的状态，以为是自己年纪大了，记忆力衰退，其实这通常是一种大脑神经紊乱带来的功能性问题。

Q1：“脑雾”是什么？

“脑雾”不是正式病名，是对大脑认知功能暂时性下降的形象描述。

主要表现：注意力涣散、短期记忆变差、思维迟钝、用脑易疲劳。

划重点：“脑雾”是功能性问题，不是器质性病变，和“痴呆”更是两回事，不要过度恐慌。

Q2：常见诱因有哪些？

长期睡眠不足、慢性压力、抑郁焦虑、过度用脑、久坐少动、代谢紊乱（低血糖、气血供氧不足）、炎症、疲劳、长期低质量饮食（高糖高油，高热量等）。

在中医看来，“脑雾”属于虚实夹杂的疾病性质，病位在心、在脑，波及肝、脾、肾等内脏，辨证多为气血亏虚、心脾两虚、肝郁气滞、痰湿蒙窍等。比如气血不足，思虑过度会耗伤心脾，导致心脾两虚，肝气郁结会导致情志不畅等。

Q3：何时必须就医？

若脑雾状态持续超过1个月，通过休息，自我调整仍然无法恢复，且伴随头痛、视物模糊、肢体麻木、记忆力断崖式下降、严重失眠、情绪焦虑、抑郁，影响工作生活和学习的效率，应及时到神经内科、神志病科就诊，进一步检查，以区分功能性与器质性问题。

Q4：如何调理？

日常生活调理

睡眠：规律作息，早睡早起，保证7至8小时睡眠，其中要有2至3小时深睡眠。睡前1小时远离电子屏幕；

用脑节奏：每45分钟休息5至10分钟，可以远眺、闭目放松，不持续高强度用脑；

运动：每日30分钟有氧运动，快走、八段锦、慢跑等，促进脑部供血供氧；

减压：练习深呼吸、冥想，减少精神内耗，避免高强度心理压力。

饮食调理

补气血清脑：红枣、桂圆、山药、核桃、深海鱼、鸡蛋、黑芝麻；

祛痰湿：戒掉高糖、油炸类食品，以及奶茶、宵夜等；

日常代茶饮：气虚健忘用黄芪枸杞茶；痰湿头昏用陈皮茯苓茶；压力大肝郁可用玫瑰菊花茶。

中医特色改善

穴位按摩：百会、太阳穴、印堂、足三里，每日按揉2次；

辨证调理：心脾两虚以归脾汤类方剂健脾养心安神；痰湿重者以二陈汤类方剂健脾化浊；肝郁人群以柴胡疏肝散类方剂疏肝理气解郁，可在中医师指导下配药膳、汤药。

脑雾是身体发出的“预警信号”——提醒你该休息、调整了。规律作息、适度运动、均衡饮食、保持好心情，坚持做下来，脑子清醒了，整个人的精气神都会不一样。别让“脑雾”偷走你的好状态。

来源：新华网·宝藏青年工作室、新华网江苏频道

原标题：健忘、发懵、注意力崩了？出现“脑雾”这样调理

本文转自：温州新闻网 66wz.com